В Латвии продолжает расти потребление алкоголя на душу населения

В прошлом году в Латвии продолжало расти зарегистрированное потребление алкоголя на душу населения, свидетельствуют предварительные данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) о потреблении абсолютного алкоголя.
На каждого жителя Латвии в прошлом году в среднем приходилось 11,1 литра абсолютного алкоголя, в том числе на каждого жителя старше 15 лет - 13,2 литра. Еще год назад среднее потребление на душу населения составляло 10,6 литра абсолютного алкоголя, а в 2010 году - 8,5 литра.
Самыми популярными алкогольными напитками в Латвии в прошлом году были пиво и крепкий алкоголь. Предварительные данные показывают, что потребление на каждого жителя старше 15 лет составило 5,3 литра пива и столько же крепких алкогольных напитков. Потребление пива по сравнению с 2017 годом не изменилось, а потребление крепких алкогольных напитков выросло на 0,2 литра на душу населения.
По данным SPKC, потребление крепких алкогольных напитков за последние два года резко возросло - в 2016 году их потребление на душу населения составляло 4,5 литра.
Как сообщалось, 1 августа вступили в силу изменения в законе об акцизном налоге, которые предусматривают снижение на 15% ставки акциза на крепкий алкоголь. Пониженная ставка будет действовать до 29 февраля 2020 года.