В Латвии продолжает расти потребление алкоголя на душу населения

На каждого жителя Латвии в прошлом году в среднем приходилось 11,1 литра абсолютного алкоголя, в том числе на каждого жителя старше 15 лет - 13,2 литра. Еще год назад среднее потребление на душу населения составляло 10,6 литра абсолютного алкоголя, а в 2010 году - 8,5 литра.

Самыми популярными алкогольными напитками в Латвии в прошлом году были пиво и крепкий алкоголь. Предварительные данные показывают, что потребление на каждого жителя старше 15 лет составило 5,3 литра пива и столько же крепких алкогольных напитков. Потребление пива по сравнению с 2017 годом не изменилось, а потребление крепких алкогольных напитков выросло на 0,2 литра на душу населения.

По данным SPKC, потребление крепких алкогольных напитков за последние два года резко возросло - в 2016 году их потребление на душу населения составляло 4,5 литра.