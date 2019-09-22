Строительство вокзала в Риге подорожало на 230 миллионов евро

В начале лета стороны подписали договор более чем на 430 миллионов евро о перестройке Рижского центрального железнодорожного вокзала. Уже через несколько дней вовлеченные в проект стороны гордо рассказывали о планах на будущее и о том, какие грандиозные перемены ожидают устаревший ныне объект инфраструктуры.

Однако тогда было умолчено о важном. Два года назад в начале закупки должностные лица говорили совсем о других затратах. Тогда строительство планировали в размере 200 миллионов евро. В два раза дешевле. Кроме того, разработанный архитекторами проект вписывался именно в эти подсчеты. Тогда De facto опустила, что объемный строительный проект может завершиться со значительным удорожанием. Однако ответственные все сомнения пытались развеять. К примеру, в октябре 2017 года председатель RB Rail Байба Рубеса пообещала сделать "абсолютно все, чтобы удорожания не было".

Однако в конце концов перестройка вокзала и моста через Даугаву подорожала более чем на 100%. У Рубесы многолетние разногласия с политиками стран Балтии закончились потерей должности перед окончанием конкретной закупки. В свою очередь ее последователь в своих высказываниях осторожен.

"Это внушительная сумма денег. Без сомнений. В то же время мне нужно напомнить, что наше вовлечение в процедуру закупок было очень ограниченным. Наша ответственная была за технические решения в проекте в целом", - указал председатель правления RB Rail Тимо Рихимаки.

Ответственных за закупку нужно искать в созданном под крылом Министерства сообщения Eiropas dzelzceļa līnijas. De facto выяснила, что изначальная закупка два года назад была без неприятных сюрпризов. Однако изменения последовали позже.

Сейчас ответственные чиновники путаются в пояснениях, кто на самом деле сделал проект дороже. Бывший глава Eiropas dzelzceļa līnijas Андрис Линужс хотел передачу заверить, что изначально в закупку не было включено строительство моста, в свою очередь руководитель закупочной комиссии пытается убедить, что перестройка вокзала была запланирована менее значительная, чем сейчас.

De facto выяснила, что истинная причина удорожания - внезапно часть рисков переложили на строителей. И поэтому они застраховались от возможных потерь, увеличив окончательную цену.

Глава международного региона Европы BESIX Ник де Рук указал, что "нам нужно считаться с допущениями и это только один из рисков. Предотвращение рисков содержит методологию, связь рисков с дизайном, возможно нужно будет исправлять какие-то ошибки, но нам нужно застраховаться от ситуации, если нас будут ждать неприятные сюрпризы".

Де Рук - представитель бельгийской строительной компании. Бельгийцы вместе с латвийским RERE получили возможность реализовать проект стоимость 430 миллионов евро. Во втором круге у объединения был только один конкурент - объединение лиц ITL Rail Baltica, в котором кроме турецких и итальянских предприятий объединились и латвийские LNK Industries, Binders и Arčers.

BESIX RERE Group выиграли не только в цене, но и в качестве, подготовив необходимую документацию. Кроме того, бельгийцы построили похожий на рижский вокзал в Нидерландах.

Вовлеченные стороны избегают публично называть имя чиновника, который может нести ответственность за решения, которые вдвое удорожили строительство вокзала. Однако неофициально виновным называют бывшего главу Eiropas dzelzceļa līnijas, который покинул должность весной.

Сами Линужс считает, что внедрил в закупку инновации. Вовремя подстраховался, чтобы за возможное удорожание платили из денег фондов ЕС. "Это новая практика в строительной истории Латвии. Такого еще не было. Выгоднее установить эти риски до конца, презентовать комиссии, получить разрешение, не оставлять открытые позиции, где может быть удорожание, так как в таком случае эти удорожания могут на 100% перейти на бюджет Латвии. Я не получил доверия нового министра. В этой ситуации я решил вернуться в частный бизнес".

Линужс получил должность вскоре после объявления конкурса на перестройку вокзала. Пробыл он в ней чуть более года. За это время Линужс многократно привлекал внимание De facto в связи со своей деятельностью в прошлом, к примеру, с возможной подделкой документов. Однако тогда министр Линужса защитил. И сейчас тоже.