В Эстонии сотни молодых людей оказались в психбольнице по одной причине

Галлюцинации, голоса, странное поведение — каждый год несколько сотен молодых людей в Эстонии оказываются впервые в приемной психиатрической клиники, куда их приводит марихуана, пишет Rus.Postimees.
Каждый год в Эстонии в психиатрические больницы попадают 250-300 молодых людей с первых психотическим эпизодом, зачастую психическое заболевание напрямую связано с курением конопли. Врачи видят, что ситуация усугубляется.
Психиатр психиатрической клиники Тартуского университета Лийна Харинг описывает их пациентов, у которых был первый эпизод психоза: "Чаще всего молодой человек, у которого есть нарушения мышления и восприятия реальности. Его поведение меняется так, что зачастую оно не соответствует социальным нормам. Очень часто помощи ищут близкие или друзья, которые видят, что у этого человека есть какая-то психиатрическая проблема. Страдающие психозом люди видят галлюцинации, слышат голоса, ведут себя странно".
Харинг добавила, что большинство нуждается в госпитализации, в некоторых случаях даже против их воли: «Поведение человека может стать опасным для себя самого или других, также болезнь опасна для мозга и всего тела». Взаимосвязь между психозом и употреблением марихуаны психиатры выясняют в первую очередь. Если в возникновении психоза роль сыграло употребление какого-либо наркотического вещества, то воздействие лекарств скудное и это надо учитываться в плане лечения.
"Молодые люди открыто говорят, употребляют ли они какие-то вещества. Нам пока не удалось собрать вместе все статистические данные", - сказала Харинг.
В настоящее время психиатрическая клиника в сотрудничестве с Тартуским университетом проводит масштабное интернет-исследование на тему "Вещества и развивающиеся умы", одной из целей которого является изучение взаимосвязи между психическим здоровьем жителей Эстонии в возрасте 16-45 лет и употреблением наркотиков, особенно проблем, связанных с употреблением марихуаны. Есть тысячи респондентов, анализ результатов еще впереди.
Еще более сильные
В последние годы на нелегальном рынке в Эстонии также стал более сильнодействующим, то есть количество психоактивного (доставляющего кайф) тетрагидроканнабинола (ТГК) увеличилось в продаваемой конопле.
По словам профессора в области человеческой физиологии Тартуского университета Ээро Васара, это всемирная тенденция: развитие направлено в ту сторону, чтобы получать растения конопли, в которых содержание ТГК будет как можно выше.
Для этого выбираются правильные сорта конопли, которые имеют высокое содержание ТГК. Важно выбрать правильное время для сбора растений.
Также совершаются манипуляции с женскими растениями конопли, которые не опыляются мужскими растениями, поэтому в ожидании опыления вырастают большие и мощные соцветия.
В Великобритании для тяжелой и сильнодействующей на психику конопли используют термин skunk, теперь этот термин вошел в обиход и в Эстонии.
В то же время количество КБД, или каннабидиола (находящийся в конопле каннабиноид, который, в отличие от ТГК, не доставляет кайфа), неуклонно снижается. КБД присваиваются полезные, в основном лечебные свойства, многие из которых научно не доказаны. КБД действует как своего рода антидот от ТГК. В этом году в журнале Lancet Psychiatry появилось большое исследование, в котором рассматривались десятки регионов в Европе и Бразилии. Исследовались пациенты, которые попали в больницы из-за первого психоза. Выяснилось, что у употреблявших коноплю с низким содержанием ТГК риск первичного психоза в два раза больше, чем у тех, кто не употребляет коноплю, а у тех, кто употребляет коноплю с большим содержанием ТГК — риск в пять раз больше.
Конопля с особенно большим количеством ТГК распространяется в Лондоне и Амстердаме. Вывод статьи: употребление марихуаны с высоким содержанием ТГК значительно увеличивает риск психозов. Если прекратить употребление марихуаны с большим количеством ТГК, это могло бы помочь избежать 12 процентов случаев первичных психозов, в то же время в Лондоне — снизить количество случаев на треть, а в Амстердаме — наполовину.
По словам Ваcара, если результаты этого европейского исследования перенести на Эстонию, это означало бы, что 30-40 людей избежали бы психозов.
Харинг говорит, что особенно подвержены риску подростки. "Самые большие изменения в лобных отделах головного мозга происходят в возрасте 12-25 лет. Если у человека есть наследственная предпосылка для развития психоза, употребление конопли болезнь настигнет раньше. И чем раньше проявится болезнь, тем хуже будет течение болезни у этого человека. Эффект лекарств ниже, а качество жизни хуже".
По словам Васара, подростки в Северных странах развиваются медленнее. "Посмотрите на 16-летних грузинских и эстонских баскетболистов. Первые выглядят словно 40-летние, а наши на свои 16 лет", - говорит он.
Более медленное развитие в свою очередь, по его словам, указывает, что риск пагубного влияния на развитие подростка больше. "Психоз чаще поражает тех, кто предрасположен к развитию шизофрении. Оттуда обратного пути нет, поезд ушел. Те, у кого среди близких родственников есть психически больные, должны воздерживаться от любых вызывающих зависимость веществ, будь то амфетамин, конопля или ЛСД".
Алкоголь vs. Конопля
В Эстонии часто в дебатах конопле противопоставляют алкоголь. От алкоголя человек не может впасть в психоз? "Алкоголь может вызвать психотическое расстройство, или бредовое состояние. Но это не обнаруженное у большинства молодых людей хроническое психотическое расстройство, которое может вызвать конопля", - отмечает Харинг.
"Это связано с профессиональным алкоголизмом. В советское время в больницы пациенты в бреду попадали после больших праздников 1 мая и 7 ноября. Сейчас в Финляндии такие проблемы во время Ивановой ночи. Модель проста: беспробудное пьянство, в один момент деньги и выпивка заканчиваются, больше нет ничего, что контролировало бы появляющихся чертей перед глазами", - говорит Васар.
Если алкогольный бред может остаться единичным эпизодом, то психоз от конопли можно привести к хроническому психотическому расстройству, которое будет сопровождать человека на протяжении всей жизни. Самое известное из них — шизофрения.