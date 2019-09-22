На территории ТЕС-2 нашли опасный асбест. Виновной хотят сделать фирму, которая это обнаружила

Работы нужно было остановить, землю очистить, а асбест доставить на полигон опасных веществ, однако этого не произошло. Обработка вредного вещества удорожило бы работы в 30 раз.

Сейчас наибольшие потери и субподрядчика, который сообщил об асбесте - ему грозит штраф от Государственной службы окружающей среды, а также нужно заплатить за утилизацию асбеста.

Остальные вовлеченные - Augstsprieguma tīkls и строители - рассказывают, что никакого асбеста не было.

Augstsprieguma tīkls вложило сотни миллионов своих и европейских денег, чтобы модернизировать электролинии большой мощности, подстанции и разделительные пункты.

Работы происходят и на территории ТЕС-2, где с начала года строят подстанцию. Одной из первых работ был сбор загрязненного грунта.

Территория ТЕС-2 включена в Регистр загрязненных мест. Была информация, что в части территории повышена концентрация тяжелых металлов и, возможно, других веществ. Поэтому были необходимы предприятия, способные эти вещества обработать.

Главное предприятие Empower наняло для вывоза земли подрядчика Kubs, который привлек других.

Когда половину из 5000 кубометров вывезли, один из субподрядчиков EkoDem поднял тревогу, что привезенная на созданное в Кекавском крае хранилище Lādēs земля содержит остатки асбестовой изоляции и шифер.

Асбест широко использовали в строительстве как изоляционный материал и шифер для крыши в советское время. С 1999 года он запрещен. В асбестовой пыли есть частицы, которые могут попасть в легкие. Организм их вывести не может, поэтому появляется воспаление. Если воспаление длительное, асбест может вызвать рак легких.

EkoDem провел анализы, которые подтвердили присутствие асбеста. Предприятие проинформировало партнеров, что вывезенную землю нужно очистить. Однако отзывчивости не последовало. Это бы удорожило работы в несколько десятков раз.

В середине марта EkoDem прекратил вывоз грунта и больше не позволил везти его в Кекавский край. Однако земельные работы на ТЕС-2 не прекратились.

Около 2,5 тысяч кубометров загрязненного грунта попали на обычную свалку строительных отходов у Румбулы. Ни у кого нет информации, насколько вредный там асбест.

Владелец загрязненного участка земли - Latvenergo. Информации о том, что в этом месте что-то может быть зарыто, у владельца земли нет.

Специалисты Latvenergo не следили за строительными работами, так как земля была сдана в аренду Augstsprieguma tīkls. Исследования проводил Augstsprieguma tīkls. Асбест исследователи не нашли. По-прежнему у EkoDem нет доказательств, что асбест там был. Нет и информации об объеме загрязнения и суммах, потраченных на очистку земли.

На Augstsprieguma tīkls возмущены, что EkoDem проинформировал их о якобы найденном асбесте только тогда, когда работы по вывозу грунта уже были закончены. Поэтому предприятие не могло ни зафиксировать, что асбест действительно был, ни контролировать объемы и процесс утилизации.

EkoDem, обнаружив асбест в грунте, сначала проинформировал Госинспекцию по труду, позднее, в апреле, обратился и в Государственную службу окружающей среды. Служба начала свою проверку и пришла к выводу, что все вовлеченные в строительные работы предприятия об асбесте знали. Причина конфликта - некачественное исследование стройплощадки перед началом работ.