Пн, 23.09.2019
Я бы сказал, что есть три типа "сталкеров" - такие, как я, которые идут в походы ради самих объектов, другие идут за компанию, а третьи - из-за "нечего делать". Янис, "сталкер" из Латвии (имя изменено)

Доходы неправительственных организаций составили почти полмиллиарда евро

Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: pixabay.com

Доходы неправительственных организаций в прошлом году составили 463,47 млн евро, хотя большинство из них - 76,63% - имели доход менее 10 000 евро. Это показывает исследование компании Lursoft, пишет газета Dienas Bizness.

Отчеты за 2018 год подали 17 882 общества и субъекта, числящихся в регистре. В целом в Латвии зарегистрировано неполных 24 000 неправительственных организаций, хотя в последние годы они ликвидировались меньше, чем, например, девять лет назад.

В то же время число ликвидируемых организаций каждый год сравнительно невелико, оно начало расти только в последних два года

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