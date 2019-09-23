Доходы неправительственных организаций составили почти полмиллиарда евро

Доходы неправительственных организаций в прошлом году составили 463,47 млн евро, хотя большинство из них - 76,63% - имели доход менее 10 000 евро. Это показывает исследование компании Lursoft, пишет газета Dienas Bizness.
Отчеты за 2018 год подали 17 882 общества и субъекта, числящихся в регистре. В целом в Латвии зарегистрировано неполных 24 000 неправительственных организаций, хотя в последние годы они ликвидировались меньше, чем, например, девять лет назад.
В то же время число ликвидируемых организаций каждый год сравнительно невелико, оно начало расти только в последних два года