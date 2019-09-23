Независимые депутаты РД: договор с Tīrīga невыгоден для рижан

На пресс-конференции в понедельник независимые депутаты объявили, что на внеочередных заседаниях комитетов и думы они предложат поручить департаменту по вопросам жилья и окружающей среды рассмотреть возможность расторжения заключенного договора и найти способы создания новой, более выгодной для рижан системы вывоза отходов.

Как сообщалось ранее, Рижское самоуправление и Getliņi EKO заключили соглашение на 686,3 млн евро о вывозе отходов в Риге в рамках публично-частного партнерства с CREB Riga, которое создали предприятия Clean R и Eco Baltia vide. В начале июня Getliņi EKO и CREB Riga зарегистрировали в регистре предприятий компанию Rīgas vides pakalpojumi, которая позже сменила название на Tīrīga.

В соответствии с процессом публично-частного партнерства предприятие Tīrīga с 15 сентября должно было обеспечивать вывоз отходов в Риге в течение последующих 20 лет, однако Совет по конкуренции с целью сохранения конкуренции на рынке запретил новому оператору заключать договоры с жителями столицы.

"Без конкуренции услуги будут только дорожать, и это почувствует каждый житель столицы", - сказала тогда руководитель Совета по конкуренции Скайдрите Абрама.

В свою очередь 11 сентября министры решили поддержать подготовленный Министерством охраны среды и регионального развития (VARAM) проект решения об объявлении чрезвычайной ситуации с вывозом мусора в Риге. Сейм признал это решение обоснованным.

В соответствии с решением правительства Рижская дума организовала переговоры с компаниями, которые ранее предоставляли услуги по вывозу мусора в Риге. В ходе переговоров три из четырех компаний - Clean R, Eco Baltia vide и Lautus - согласились продолжать предоставлять свои услуги в Риге.

Таким образом, с 15 сентября отходы в Риге вывозятся в соответствии со временным планом в условиях чрезвычайного положения. На данный момент предполагается, что это регулирование будет действовать не дольше трех месяцев.