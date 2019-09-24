PVD разрешила цеху Jelgavas augļi возобновить работу

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) разрешила цеху по переработке овощей Jelgavas augļi возобновить работу, сообщает агентство LETA.
Как сообщила руководитель отдела службы по общественным отношениями Илзе Мейстере, решение было принято после повторной проверки в понедельник, 23 сентября, с целью убедиться, действительно ли предприятие устранило констатированные в ходе прошлой проверки несоответствия.
Напомним, в связи с серьезными требованиями гигиены PVD в середине сентября остановила работу цеха по переработке овощей Jelgavas augļi.
Предприятие поставляло продукты и фирме Baltic Restaurants Latvia, которая оказывала услуги питания нескольким образовательным учреждениям, в том числе и в Сигулде, где различные кишечные заболевания были констатированы у 46 жителей, в том числе 39 детей.
На прошлой неделе PVD сообщила, что предприятие общественного питания Baltic Restaurants Latvia не соблюдало требования личной гигиены и допустило нарушения в проведении мероприятий по уборке и дезинфекции в сигулдских дошкольных образовательных учреждениях Ieviņa и Saulīte, что привело к заболеванию детей кишечными инфекциями.