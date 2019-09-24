PVD разрешила цеху Jelgavas augļi возобновить работу

Как сообщила руководитель отдела службы по общественным отношениями Илзе Мейстере, решение было принято после повторной проверки в понедельник, 23 сентября, с целью убедиться, действительно ли предприятие устранило констатированные в ходе прошлой проверки несоответствия.

Напомним, в связи с серьезными требованиями гигиены PVD в середине сентября остановила работу цеха по переработке овощей Jelgavas augļi.

Предприятие поставляло продукты и фирме Baltic Restaurants Latvia, которая оказывала услуги питания нескольким образовательным учреждениям, в том числе и в Сигулде, где различные кишечные заболевания были констатированы у 46 жителей, в том числе 39 детей.