Bite покупает предприятие Baltcom

Для заключения сделки еще требуется разрешение Совета по конкуренции.

Как сообщил Булс, до получения разрешения обе компании будут работать независимо. Сумма сделки конфиденциальна.

Булс оценил данную сделку как еще один шаг к реализации долгосрочной стратегии развития компании - укреплению позиций предприятий группы Bite на рынке информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), предлагая клиентам все более широкий ассортимент услуг.

"Я доволен достигнутым соглашением, которое является стратегически важным шагом в укреплении конкурентоспособности группы Bite. От сделки выиграют наши клиенты, так как мы сможем предлагать не только услуги мобильной связи и ИКТ-решения для бизнес-клиентов, но и домашний интернет и обширный выбор телевизионных каналов физическим лицам. На рынке телекоммуникаций в настоящее время наблюдается явная тенденция выбирать интегрированные услуги. Поэтому я прогнозирую, что клиенты в ближайшем будущем все больше будут использовать возможности получить разнообразный спектр услуг у одного поставщика", - отметил руководитель компании.

Ведущим финансовым консультантом продавца по сделке была компания Superia Corporate Finance, юридические консультации продавцу предоставила юридическая компания Sorainen, покупателю - юридическая фирма Fort.

Как сообщалось, в 2018 году оператор Bite Latvija работал с оборотом в размере 99,978 млн евро, прибыль компании составила 14,964 млн евро.

Bite Latvija зарегистрировано в 2005 году, его основной капитал составляет 99,085 млн евро. Единственным владельцем Bite Latvija является компания Bite Lietuva, входящая в группу предприятий международной компании по управлению активами Providence Equity Partners.

Предприятие Baltcom в прошлом году работало с оборотом в размере 17,099 млн евро, что на 3,4% больше, чем годом ранее, а убытки компании уменьшились на 48,6% и составили 1,914 млн евро.