На химзаводе во Франции произошел взрыв; жителей города попросили остаться дома

Произошедшее классифицировано как инцидент высокого риска, чтобы предупредить о серьезности ситуации в Руане были включены сирены тревоги.

Должностные лица Франции указали, что ситуация серьезна, в то же самое время они призвали жителей не впадать в панику.

ФОТО: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Из-за произошедшего жителей Руана попросили ограничить свои обычные дела. В нескольких частях города в школе были закрыты все школы.

Утром в четверг в тушении пожара принимали участие около 200 пожарных.