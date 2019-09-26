Чт, 26.09.2019
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На химзаводе во Франции произошел взрыв; жителей города попросили остаться дома

ФОТО: AFP/SCANPIX

На заводе про производству химических продуктов во французском городе Раун в ночь на четверг произошел взрыв, после чего начался пожара. В связи с происшествием жителей ближайшей округи попросили остаться дома, сообщает The Local.

Произошедшее классифицировано как инцидент высокого риска, чтобы предупредить о серьезности ситуации в Руане были включены сирены тревоги.

Должностные лица Франции указали, что ситуация серьезна, в то же самое время они призвали жителей не впадать в панику.

ФОТО: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Из-за произошедшего жителей Руана попросили ограничить свои обычные дела. В нескольких частях города в школе были закрыты все школы.

Утром в четверг в тушении пожара принимали участие около 200 пожарных.

Завод, на котором произошел инцидент, принадлежит американскому предприятию Lubrizol.

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