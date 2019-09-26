Суд отклонил просьбу PNB banka: решение FKTK остается в силе

Окружной суд признал, что решение о прекращении деятельности банка было обоснованным шагом для максимального сохранения его финансового положения и обеспечения справедливости в рамках возможного процесса неплатежеспособности.

Кроме того, банк был объявлен неплатежеспособным в соответствии с решением суда Видземского предместья Риги, вступившим в силу 12 сентября 2019 года, что фактически делает невозможным приостановку решения FKTK, поскольку будущую деятельность банка определяют правовые нормы, регулирующие процесс неплатежеспособности.

"Таким образом, приостановка решения в настоящее время объективно невозможна. Нельзя также игнорировать тот факт, что большое количество вкладчиков банка уже воспользовалось своим правом на получение гарантированного возмещения. Это означает, что последствия решения уже нельзя повернуть вспять", - пояснил суд.

Решение суда можно оспорить в департаменте административных дел Сената Верховного суда в течение 14 дней.

Как сообщалось ранее, деятельность PNB banka была приостановлена 15 августа, а 12 сентября банк был признан неплатежеспособным.

"Органы банковского надзора, Европейский центральный банк и FKTK, несколько раз применяли к PNB banka меры надзора, чтобы обеспечить соответствие его деятельности требованиям, а также давали возможность в установленные сроки принять меры по укреплению капитала, однако банк не смог этого сделать в установленные сроки и в установленных размерах", - ранее заявили в FKTK.