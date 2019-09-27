В Старой Риге введены ограничения движения

Ограничения движения будут в силе на Домской площади, площади Гердера, на участке ул. Яуниела от Домской площади до ул. Краму, на участке ул. Пилс от ул. Миесниеку до Домской площади, на участке ул. Екаба от Домской площади до ул. Маза Пилс, а также в пешеходной зоне ул. Тиргоню, на участке от ул. Шкюню до проезжей части ул. Тиргоню.