Пт, 27.09.2019
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В Старой Риге введены ограничения движения

Знак "Остановка запрещена"

ФОТО: Artūrs Arājs/LETA

В связи с проведением ярмарки Дня Микелиса с 6 часов 27 сентября до 3 часов 29 сентября в нескольких местах Старой Риги будут запрещены остановка и стоянка LETA в Рижской думе.

Ограничения движения будут в силе на Домской площади, площади Гердера, на участке ул. Яуниела от Домской площади до ул. Краму, на участке ул. Пилс от ул. Миесниеку до Домской площади, на участке ул. Екаба от Домской площади до ул. Маза Пилс, а также в пешеходной зоне ул. Тиргоню, на участке от ул. Шкюню до проезжей части ул. Тиргоню.

28 сентября с 5 часов до 21 часа движение в вышеупомянутых местах будет полностью закрыто.

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