Анна Седокова намекнула, что посетила игру своего латвийского возлюбленного

Еще недавно Седокова рассуждала о борьбе за отношения. Некоторые поклонники решили, что певица задумала расстаться с Янисом, особенно после нападок со стороны его жены Саны.

25 сентября состоялась баскетбольная игра "Химки" - "Стелмет Зелёна-Гура". Именно в "Химки" и играет латвийский баскетболист.

26 сентября певица разместила несколько фотографий именно на том самом поле, где происходила игра. Подписчики решили, что Анна посетила матч с участием возлюбленного.

В описании артиста ничего не сказала о баскетболе, она лишь говорила о комплекте одежды, который был на ней.

🎥🔥 @Khimkibasket были сильнее @basket_zg в 1-м матче нового сезона! Смотрите хайлайты игры 👇



🎥🔥 Khimki defeats Zielona Gora in the 1st game of the season 2019-20! Watch the highlights 👇https://t.co/Pe86Mr5u7l — VTB United League (@VTBUL) September 25, 2019