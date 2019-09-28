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Анна Седокова намекнула, что посетила игру своего латвийского возлюбленного

Популярная исполнительница Анна Седокова, которую еще недавно подозревали в романе с женатым латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, разместила в соцсетях кадр, который дал понять, что звезда посетила матч с участием своего возлюбленного. 

Еще недавно Седокова рассуждала о борьбе за отношения. Некоторые поклонники решили, что певица задумала расстаться с Янисом, особенно после нападок со стороны его жены Саны.

25 сентября состоялась баскетбольная игра "Химки" - "Стелмет Зелёна-Гура". Именно в "Химки" и играет латвийский баскетболист. 

26 сентября певица разместила несколько фотографий именно на том самом поле, где происходила игра. Подписчики решили, что Анна посетила матч с участием возлюбленного. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В описании артиста ничего не сказала о баскетболе, она лишь говорила о комплекте одежды, который был на ней. 

Напомним, некоторое время назад Янис Тимма объявил, что разводится с матерью своего сына Кристиана Саной. Позже Сана посвятила Седоковой несколько резких выражений. Бывшая солистка "ВИА Гры" ей ответила. 

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