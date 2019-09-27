Рядом с Ikea построят торговый центр с магазинами, Street food и прудом

На границе Риги и Стопиньского края начато строительство нового торгового центра Sāga, в создание которого планируется инвестировать 68 миллионов евро, сообщает агентство LETA.
Планируется, что новый центр будет сдан в эксплуатацию осенью будущего года. Общая площадь торгового центра составит 57 000 квадратных метров.
Стопиньская краевая дума выдала строительное разрешение на работы по строительству нового центра, начаты подготовительные работы.
Как указал директор разработавшей проект компании VPH Latvia Юрис Барканс, в торговом центре будут товары для дома с фокусом на интерьер, дизайн и повседневную жизнь, продовольственные магазины, фитнесс-клуб, планируется создание и зоны отдыха с прудом. В торговом центре будет создана улица концепции Street food с ресторанами и кафе. Запланирован и офисный центр с арендуемой площадью от 200 до 2000 кв. метров.
Торговый центр Sāga развивает VPH Latvia вместе с эстонским застройщиком Estmak Capital.