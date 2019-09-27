Рядом с Ikea построят торговый центр с магазинами, Street food и прудом

Как указал директор разработавшей проект компании VPH Latvia Юрис Барканс, в торговом центре будут товары для дома с фокусом на интерьер, дизайн и повседневную жизнь, продовольственные магазины, фитнесс-клуб, планируется создание и зоны отдыха с прудом. В торговом центре будет создана улица концепции Street food с ресторанами и кафе. Запланирован и офисный центр с арендуемой площадью от 200 до 2000 кв. метров.