Передача: Даугавгривский пляж завален ватными палочками

Член правления Zero Waste Latvia Майрита Лусе указала, что число найденных на пляже палочек было удивительным, так как в течение часа было собрано более 600 штук.

"Берешь одну, вторую, третью и вдруг понимаешь, что песок ими полон", - сказала Лусе.

Недалеко от места проведения аудита находится очистительная станция "Даугавгрива". Участники субботника выразили мнение, что большое число ватных палочек на пляже может быть связано с находящимися поблизости очистительными сооружениями.

Независимо от устройств очистки канализационных вод, ватные палочки в процессе очистки задерживаются не всегда. Участники субботника указали, что было бы неправильным винить очистные сооружения Rīgas ūdens, так как подобная проблема наблюдается и в других местах мира.

На даугавгривские очистные сооружения попадает все, что попадает в канализацию Риги, а значит в раковины, ванны, души и унитазы. Первым отделяют более крупный мусор, который должен отправиться на свалку Getliņi, а не в очистные сооружения.

Директор очистных сооружений Марис Звиедрис указывает, что ежедневно различными нерастворяющимися отходами наполняется один контейнер.

"Мы ежедневно вытаскиваем примерно десять тонн гигиенических товаров. И в этом случае мы говорим об ушных палочках, которых там совершенно точно быть не должно", - заявил Звиедрис.