Передача: Даугавгривский пляж завален ватными палочками

Энтузиасты окружающей среды отправились на Даугавгривский пляж, чтобы произвести аудит мусора. Среди всего найденного на пляже мусора больше всего были видны ушные палочки, сообщает агентство LETA со ссылкой на передачу "900 секунд" телеканала LNT.
Член правления Zero Waste Latvia Майрита Лусе указала, что число найденных на пляже палочек было удивительным, так как в течение часа было собрано более 600 штук.
"Берешь одну, вторую, третью и вдруг понимаешь, что песок ими полон", - сказала Лусе.
Недалеко от места проведения аудита находится очистительная станция "Даугавгрива". Участники субботника выразили мнение, что большое число ватных палочек на пляже может быть связано с находящимися поблизости очистительными сооружениями.
Независимо от устройств очистки канализационных вод, ватные палочки в процессе очистки задерживаются не всегда. Участники субботника указали, что было бы неправильным винить очистные сооружения Rīgas ūdens, так как подобная проблема наблюдается и в других местах мира.
На даугавгривские очистные сооружения попадает все, что попадает в канализацию Риги, а значит в раковины, ванны, души и унитазы. Первым отделяют более крупный мусор, который должен отправиться на свалку Getliņi, а не в очистные сооружения.
Директор очистных сооружений Марис Звиедрис указывает, что ежедневно различными нерастворяющимися отходами наполняется один контейнер.
"Мы ежедневно вытаскиваем примерно десять тонн гигиенических товаров. И в этом случае мы говорим об ушных палочках, которых там совершенно точно быть не должно", - заявил Звиедрис.
В 2021 году производство пластиковых палочек будет запрещено, их придется заменять другими материалами, которые легко разлагаются в природе. Однако все-таки будет лучше и новые палочки бросать в мусорный контейнер.