Ринкевич призвал предпринимателей Эфиопии пользоваться латвийской логистикой

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал предпринимателей Эфиопии пользоваться преимуществами латвийской логистики, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.
27 сентября в Нью-Йорке во время сессии Генеральной ассамблеи ООН Ринкевич встретился с министром иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу и обсудил возможности сотрудничества между странами, особенно в экономике, и сотрудничество в рамках международных организаций.
Ринкевич отметил, что Латвия постепенно расширяет сотрудничество с государствами Африки и ценит хорошие отношения с Эфиопией.
Латвия хотела бы развивать политический диалог и обмениваться визитами.
По словам Ринкевича, Латвия заинтересована также в заключении конвенции об избежании двойного налогообложения.
Министр информировал об интересе международного аэропорта "Рига" к сотрудничеству с Эфиопией по воздушным грузам, так как столица страны Аддис-Абеба является одним из крупнейших авиаузлов в Африке.
Ринкевич призвал Эфиопию использовать выгодное географическое положение Латвии и развитую транзитную инфраструктуру для перевозок в и из России, Казахстана и других стран СНГ.