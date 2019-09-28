Сб, 28.09.2019
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Ринкевич призвал предпринимателей Эфиопии пользоваться латвийской логистикой

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Эдгар Ринкевич

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич призвал предпринимателей Эфиопии пользоваться преимуществами латвийской логистики, сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел.

27 сентября в Нью-Йорке во время сессии Генеральной ассамблеи ООН Ринкевич встретился с министром иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу и обсудил возможности сотрудничества между странами, особенно в экономике, и сотрудничество в рамках международных организаций.

Ринкевич отметил, что Латвия постепенно расширяет сотрудничество с государствами Африки и ценит хорошие отношения с Эфиопией.

Латвия хотела бы развивать политический диалог и обмениваться визитами.

По словам Ринкевича, Латвия заинтересована также в заключении конвенции об избежании двойного налогообложения.

Министр информировал об интересе международного аэропорта "Рига" к сотрудничеству с Эфиопией по воздушным грузам, так как столица страны Аддис-Абеба является одним из крупнейших авиаузлов в Африке.

Ринкевич призвал Эфиопию использовать выгодное географическое положение Латвии и развитую транзитную инфраструктуру для перевозок в и из России, Казахстана и других стран СНГ.

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