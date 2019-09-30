Кекавские депутаты проголосовали за отстранение от должности вице-мэра Витолса

Депутаты думы Кекавского края в понедельник, 30 сентября, на внеочередном заседании проголосовали за отставку задержанного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) вице-мэра Айгара Витолса по собственному желанию.
Также Кекавская дума планировала инициировать отставку мэра Виктории Байре. Для этого нужны подписи шести депутатов, и к пяти депутатам оппозиции может присоединиться коалиционный депутат Юрис Жилко.
Ранее KNAB сообщил, что в пятницу задержаны должностное лицо Кекавской думы и физическое лицо за возможное взяточничество, связанное со строительством. По информации агентства LETA, задержан был Витолс.
Уголовный процесс начат 12 августа по ч. 3 ст. 320 Уголовного закона - о требовании взятки в крупном размере.
В материалах уголовного дела содержатся сведения о том, что должностное лицо Кекавской думы предположительно потребовало у предпринимателя взятку в размере 30 тыс. евро за получение от самоуправления последнего платежа в рамках строительного проекта.
На созванном в воскресенье пресс-брифинге Витолс отрицал прозвучавшие в его адрес подозрения, однако заявил, что до выяснения обстоятельств покинет должность вице-мэра.