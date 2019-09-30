Пн, 30.09.2019
Я остался висеть на веревке, руки замерзшие, пальцы не сгибались, я не мог удержаться. Понял, что сам по веревке забраться не смогу. Какое-то время я еще держался, потом отпустил веревку и упал в воду. Казалось, что все кончилось. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

Кекавские депутаты проголосовали за отстранение от должности вице-мэра Витолса

Айгар Витолс

ФОТО: Ieva Makare/LETA

Депутаты думы Кекавского края в понедельник, 30 сентября, на внеочередном заседании проголосовали за отставку задержанного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) вице-мэра Айгара Витолса по собственному желанию.

Также Кекавская дума планировала инициировать отставку мэра Виктории Байре. Для этого нужны подписи шести депутатов, и к пяти депутатам оппозиции может присоединиться коалиционный депутат Юрис Жилко.

Ранее KNAB сообщил, что в пятницу задержаны должностное лицо Кекавской думы и физическое лицо за возможное взяточничество, связанное со строительством. По информации агентства LETA, задержан был Витолс.

Уголовный процесс начат 12 августа по ч. 3 ст. 320 Уголовного закона - о требовании взятки в крупном размере.

В материалах уголовного дела содержатся сведения о том, что должностное лицо Кекавской думы предположительно потребовало у предпринимателя взятку в размере 30 тыс. евро за получение от самоуправления последнего платежа в рамках строительного проекта.

На созванном в воскресенье пресс-брифинге Витолс отрицал прозвучавшие в его адрес подозрения, однако заявил, что до выяснения обстоятельств покинет должность вице-мэра.

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