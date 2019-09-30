Пн, 30.09.2019
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  • "Кто загрязняет, тот и платит": затраты на КОЗ могут возложить на тех, кто создает выбросы CO2

"Кто загрязняет, тот и платит": затраты на КОЗ могут возложить на тех, кто создает выбросы CO2

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ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Одним из механизмов ликвидации компонента обязательной закупки (КОЗ) электроэнергии может быть перенос соответствующего "бремени", то есть введение соответствующего платежа, на тех, кто создает выбросы оксида углерода (CO2), заявил агентству LETA министр экономики Ральф Немиро.

Ликвидация КОЗ означает, что "мы больше не будем видеть его в своих счетах", сказал министр.

Чтобы этого добиться, средства будут взяты не только из госбюджета, но и в соответствии с принципом ЕС "кто загрязняет, тот и платит".

Как этот принцип будет введен на практике, еще предстоит обсуждать, но уже сейчас планируется, что соответствующий платеж будет относиться к тем, кто создает загрязнение в транспортной отрасли и энергетике.

Это вынудит тех, кто производит выбросы, стать более энергоэффективными. Министерство экономики планирует подать правительству доклад о новых механизмах до середины 2020 года, когда планируются дискуссии об изменениях в налоговой политике в целом.

Отмена КОЗ предусмотрена с 1 января 2021 года в том случае, если предусмотренные изменения получат поддержку. В таком случае с 2021 года потребителям больше не придется платить за КОЗ, который сейчас фигурирует в счетах за электричество.

В решении проблемы КОЗ, помимо Минэкономики, участвуют Минфин, Министерство охраны среды и регионального развития и Министерство сообщения.

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