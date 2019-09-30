"Кто загрязняет, тот и платит": затраты на КОЗ могут возложить на тех, кто создает выбросы CO2

Ликвидация КОЗ означает, что "мы больше не будем видеть его в своих счетах", сказал министр.

Чтобы этого добиться, средства будут взяты не только из госбюджета, но и в соответствии с принципом ЕС "кто загрязняет, тот и платит".

Как этот принцип будет введен на практике, еще предстоит обсуждать, но уже сейчас планируется, что соответствующий платеж будет относиться к тем, кто создает загрязнение в транспортной отрасли и энергетике.

Это вынудит тех, кто производит выбросы, стать более энергоэффективными. Министерство экономики планирует подать правительству доклад о новых механизмах до середины 2020 года, когда планируются дискуссии об изменениях в налоговой политике в целом.

Отмена КОЗ предусмотрена с 1 января 2021 года в том случае, если предусмотренные изменения получат поддержку. В таком случае с 2021 года потребителям больше не придется платить за КОЗ, который сейчас фигурирует в счетах за электричество.