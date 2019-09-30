Blackstone за миллиард евро купила контрольный пакет акций Luminor

После утверждения сделки всеми надзорными учреждениями главным акционером Luminor стал консорциум во главе с Blackstone, в состав которого входят инвестирующее средства правительства Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) учреждение и другие инвесторы.

"Сотрудничество с руководством банка, банками Nordea и DNB было очень эффективным, поэтому мы с нетерпением ждем дальнейшего этапа деятельности по развитию сильной платформы услуг, которая, как мы надеемся, будет способствовать дальнейшему росту экономики в балтийских странах", - сказал руководящий директор Blackstone Надим Эль Габбани.

"Мы и в дальнейшем будем способствовать росту местного бизнеса, кроме того, я вижу все возможности для банка лидировать на рынке как независимому поставщику финансовых услуг", - добавил он.

Как сообщалось, при реализации сделки Blackstone и учреждение инвестирования Абу-Даби (ADIA), действующие совместно через зарегистрированную на принадлежащем Великобритании острове Джерси компанию Braavos Bidco Limited, приобретут 60,1% акций вновь учреждаемого предприятия Luminor Holding, которое будет осуществлять управление банком Luminor и предприятиями его группы.

По 19,95% акций Luminor Holding достанется бывшим акционерам Luminor - банкам Nordea и DNB, которые будут управлять ими через предприятия Nordea Baltic и DNB Baltic Invest. После сделки банки сохраняют по 20% акций Luminor и продолжают участвовать в управлении банком, предоставляя долгосрочное финансирование и экспертную помощь, а также имея своих представителей в наблюдательном совете Luminor. Blackstone достигла соглашения приобрести остальные 20% акций у банка Nordea в течение нескольких ближайших лет.