Пн, 30.09.2019
Я остался висеть на веревке, руки замерзшие, пальцы не сгибались, я не мог удержаться. Понял, что сам по веревке забраться не смогу. Какое-то время я еще держался, потом отпустил веревку и упал в воду. Казалось, что все кончилось. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

Директор Национальной службы здравоохранения Инга Милашевича оставит должность

Инга Милашевича

ФОТО: Zane Bitere/LETA

После завершения дисциплинарного дела, инициированного Министерством здравоохранения, свою должность оставит директор Национальной службы здравоохранения (NVD) Инга Милашевича, сообщили агентству LETA в министерстве.

На Милашевичу, которая теперь будет занимать пост более низкого уровня, было наложено и дисциплинарное взыскание - уменьшение месячной зарплаты.

Дисциплинарным нарушением признается преднамеренное или совершенное по невнимательности нарушение со стороны должностного лица, а также действие или бездействие должностного лица, непосредственно связанное с дисциплинарным проступком, но не доведенное до конца по причинам, не зависящим от должностного лица, сообщает Министерство здравоохранения.

Милашевича занимает пост директора NVD с января 2017 года.

Министерство здравоохранения в ближайшее время примет решение о следующем руководителе NVD.

Представитель министерства Оскар Шнайдерс сообщил агентству LETA, что более детальную информацию об отставке директора NVD предоставит во вторник.

Как сообщалось, в заказанных Министерством здравоохранения отчетах об оценке проведенных ранее закупок информационно-коммуникационных технологий были высказаны подозрения о возможных нарушениях.

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