Директор Национальной службы здравоохранения Инга Милашевича оставит должность

На Милашевичу, которая теперь будет занимать пост более низкого уровня, было наложено и дисциплинарное взыскание - уменьшение месячной зарплаты.

Дисциплинарным нарушением признается преднамеренное или совершенное по невнимательности нарушение со стороны должностного лица, а также действие или бездействие должностного лица, непосредственно связанное с дисциплинарным проступком, но не доведенное до конца по причинам, не зависящим от должностного лица, сообщает Министерство здравоохранения.

Милашевича занимает пост директора NVD с января 2017 года.

Министерство здравоохранения в ближайшее время примет решение о следующем руководителе NVD.

Представитель министерства Оскар Шнайдерс сообщил агентству LETA, что более детальную информацию об отставке директора NVD предоставит во вторник.