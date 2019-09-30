Директор Национальной службы здравоохранения Инга Милашевича оставит должность

После завершения дисциплинарного дела, инициированного Министерством здравоохранения, свою должность оставит директор Национальной службы здравоохранения (NVD) Инга Милашевича, сообщили агентству LETA в министерстве.
На Милашевичу, которая теперь будет занимать пост более низкого уровня, было наложено и дисциплинарное взыскание - уменьшение месячной зарплаты.
Дисциплинарным нарушением признается преднамеренное или совершенное по невнимательности нарушение со стороны должностного лица, а также действие или бездействие должностного лица, непосредственно связанное с дисциплинарным проступком, но не доведенное до конца по причинам, не зависящим от должностного лица, сообщает Министерство здравоохранения.
Милашевича занимает пост директора NVD с января 2017 года.
Министерство здравоохранения в ближайшее время примет решение о следующем руководителе NVD.
Представитель министерства Оскар Шнайдерс сообщил агентству LETA, что более детальную информацию об отставке директора NVD предоставит во вторник.
Как сообщалось, в заказанных Министерством здравоохранения отчетах об оценке проведенных ранее закупок информационно-коммуникационных технологий были высказаны подозрения о возможных нарушениях.