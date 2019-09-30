Пн, 30.09.2019
Я остался висеть на веревке, руки замерзшие, пальцы не сгибались, я не мог удержаться. Понял, что сам по веревке забраться не смогу. Какое-то время я еще держался, потом отпустил веревку и упал в воду. Казалось, что все кончилось. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

В Origo потягать штангу можно будет даже ночью

ФОТО: Unsplash

В новой части торгового центра Origo во второй половине будущего года планируется открыть спортивный клуб дочернего предприятия группы MyFitness под названием GYM!, сообщает агентство LETA.

Спортивный клуб будет работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Он будет открыт во второй половине 2020 года и предложит клиентам абонементы за 15 евро в месяц.

Площадь клуба составит 1500 квадратных метров, в нем будет современное оборудование, а работать он будет по концепции самообслуживания.

Председатель правления дочернего предприятия Gym Latvija Эрки Торн рассказал, что компания активно работает над тем, чтобы открыть новые спортивные клубы GYM! и в других местах Латвии. Для этих целей предусмотрено выделить инвестиции в размере трех миллионов евро.

Gym Latvija - дочернее предприятие компании MyFitness, оно начало работу в 2017 году в Эстонии и сейчас в Латвии уже доступны два таких клуба, еще два планируется открыть до начала 2020 года.

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