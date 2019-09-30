В Origo потягать штангу можно будет даже ночью

В новой части торгового центра Origo во второй половине будущего года планируется открыть спортивный клуб дочернего предприятия группы MyFitness под названием GYM!, сообщает агентство LETA.
Спортивный клуб будет работать 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Он будет открыт во второй половине 2020 года и предложит клиентам абонементы за 15 евро в месяц.
Площадь клуба составит 1500 квадратных метров, в нем будет современное оборудование, а работать он будет по концепции самообслуживания.
Председатель правления дочернего предприятия Gym Latvija Эрки Торн рассказал, что компания активно работает над тем, чтобы открыть новые спортивные клубы GYM! и в других местах Латвии. Для этих целей предусмотрено выделить инвестиции в размере трех миллионов евро.
Gym Latvija - дочернее предприятие компании MyFitness, оно начало работу в 2017 году в Эстонии и сейчас в Латвии уже доступны два таких клуба, еще два планируется открыть до начала 2020 года.