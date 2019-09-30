Шуплинска: Суд не пытался понять процесс выборов ректора ЛУ

На вопрос о том, могла бы она после такого решения суда уйти в отставку, Шуплинска ответила: "Нет!"

"Очевидно, что суд не пытался понять процесс выборов, который был указан как наиболее существенная причина для того, чтобы обратить внимание на результаты выборов", - сказала она.

Как сообщалось ранее, в конце августа после долгой дискуссии правительство решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ, потому что, с точки зрения Министерства образования и науки, в процессе выборов ректора был нарушен порядок, предусмотренный законом о высших учебных заведениях и законом "О конституции Латвийского университета".

На должность и.о. ректора ЛУ правительство назначило профессора и бывшего декана факультета истории и философии Гвидо Страубе.

Однако сегодня Административный районный суд приостановил неблагоприятное для Индрикиса Муйжниекса решение Кабинета министров о том, чтобы не утверждать его в должности ректора Латвийского университета (ЛУ).

Таким образом, Гвидо Страубе теряет статус исполняющего обязанности ректора. В свою очередь и.о. ректора назначается Муйжниекс. Кроме того, правовое основание для организации повторных выборов ректора в настоящее время исчезло, пояснили в суде.

Это решение суда означает, что до тех пор, пока дело не будет рассмотрено по существу, выборы ректора, прошедшие в июне, считаются легитимными. На данный момент неизвестно, когда произойдет рассмотрение этого дела по существу.

На основании имеющихся данных суд пришел к выводу, что часть нарушений, упомянутых в приказе о неутверждении Муйжниекса в должности ректора, не могут быть констатированы, в то время как другие не имеют юридического значения, поскольку не имеют прямого отношения к выборам ректора или являются незначительными.