Планируется сократить продолжительность выплат пособия по безработице

Законопроект предусматривает сокращение продолжительности выплаты пособия по безработице с девяти до восьми календарных месяцев и изменения в размере пособия по безработице, заключающееся в сокращении выплачиваемой пропорции пособия по безработице с полного объема до 75% за третий месяц, с 75% до 50% за пятый и шестой месяц, и с 50% до 45% от пособия по безработице за седьмой и восьмой месяц.

Как пояснили в Министерстве благосостояния, изменения призваны стимулировать более быстрое и эффективное возвращение людей на рынок труда и полноценную интеграцию в систему социального обеспечения.

Согласно заявлению Министерства благосостояния, для удовлетворения потребностей рынка труда важно содействовать более быстрому возвращению безработных к труду, тем самым сокращая дефицит рабочей силы и расходы специального бюджета государственного социального страхования. Министерство убеждено, что установленного срока абсолютно достаточно для безопасного и эффективного перехода на новое место работы.