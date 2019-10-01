В Калифорнии нашли новый вид червей, способных выжить экстремальных условиях

"Эти исследования важны и с точки зрения развития биотехнологий. Например, один из новых солнцезащитных кремов был создан благодаря водорослям и бактериям-эктремофилам", — отметил один из соавторов научной работы Пэй-ин Ши.

Озеро Моно интересно учёным из-за своего нетипичного химического состава. Вода в нём богата солью, щелочами и соединениями мышьяка. Из-за данной смеси в воде практически никто не обитает, а исключением являются водоросли и "инопланетные" бактерии, героев известного научного скандала о "мышьяковой жизни", а также двух видов беспозвоночных животных — рачков Artemia monica и личинок мух Ephydra hians.

ФОТО: Pei-Yin Shih/Current Biology

Пэй-ин Ши и его коллеги-биологи внезапно смогли увеличить число обитателей этого водоёма, проделывая своеобразную перепись среди червей-нематод, которые живут на юге Калифорнии. Эти беспозвоночные существа присутствуют на всех континентах и фактически во всех климатических поясах, потому биологи решили, что нематоды могут обитать и у берегов озера Моно.

Как выяснилось, в почве на дне водоёма живёт сразу восемь видов нематод. Часть из них питается "мышьяковыми" бактериями, а вторая - паразитируют на червях. Они, как показали первые исследования, имеют несколько отличительных черт, которые уникальны даже для обитателей озера Моно. Например, они спокойно живут в среде, где концентрация мышьяка выше нормы в несколько тысяч раз, что характерно для "инопланетных" бактерий GFAJ-1 и прочих представителей флоры и фауны озера Моно. В то же время, они могут жить и размножаться в обычной среде, что не характерно для животных-экстремофилов. К тому же их родственные представители из других частей мира также оказались очень стойкими к действию мышьяка, невзирая на то, что они очень редко имели контакты с его соединениями.