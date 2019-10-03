Чт, 3.10.2019
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  • Бывший член правления LVC Стродс освобожден из изолятора, ему запрещен выезд из Латвии

Бывший член правления LVC Стродс освобожден из изолятора, ему запрещен выезд из Латвии

Эдгар Стродс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) освободило из полицейского изолятора бывшего члена правления Latvijas valsts ceļi (LVC) Эдгара Стродса и предпринимателя Арманда Зейхманиса, выяснило агентство LETA.

Не называя имен, в KNAB сообщили, что оба задержанных освобождены и к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы - запрет  выезжать из Латвии и приближаться к определенным лицам.

Должностное лицо подозревается в злоупотреблении служебным положением, уклонении от подачи декларации и легализации незаконно нажитых средств, а физическое лицо - в поддержке  злоупотребления служебным положением. 

KNAB задержал Стродса и Зейхманиса во вторник, были также проведены обыски. 

Уголовный процесс начат 27 июня этого года о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, легализации незаконно нажитых средств, уклонении от подачи декларации должностного лица и нарушении установленных ограничений.

Имеющаяся в распоряжении KNAB информация свидетельствует о том, что должностное лицо в 2017-2018 годах предположительно предоставляло претендентам на закупки информацию о планируемых закупках в области содержания и ремонта автодорог.

Предприятие LVC управляет сетью государственных дорог и выделенным на их содержание финансированием, организует закупки, проектирование и строительство дорог.

Стродс работал членом правления LVC с 2013 года. Ранее он был членом правления предприятия Rīgas ūdens, директором департамента сообщения Рижской думы.

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