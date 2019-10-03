Бывший член правления LVC Стродс освобожден из изолятора, ему запрещен выезд из Латвии

Не называя имен, в KNAB сообщили, что оба задержанных освобождены и к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы - запрет выезжать из Латвии и приближаться к определенным лицам.

Должностное лицо подозревается в злоупотреблении служебным положением, уклонении от подачи декларации и легализации незаконно нажитых средств, а физическое лицо - в поддержке злоупотребления служебным положением.

KNAB задержал Стродса и Зейхманиса во вторник, были также проведены обыски.

Уголовный процесс начат 27 июня этого года о злоупотреблении служебным положением в корыстных целях, легализации незаконно нажитых средств, уклонении от подачи декларации должностного лица и нарушении установленных ограничений.

Имеющаяся в распоряжении KNAB информация свидетельствует о том, что должностное лицо в 2017-2018 годах предположительно предоставляло претендентам на закупки информацию о планируемых закупках в области содержания и ремонта автодорог.

Предприятие LVC управляет сетью государственных дорог и выделенным на их содержание финансированием, организует закупки, проектирование и строительство дорог.