В летний сезон из Риги в Париж начнет летать бюджетная авиакомпания "Transavia"

Путешественники на самолетах "Transavia" смогут отправляться из Риги в парижский аэропорт Орли дважды в неделю - по средам и субботам.

Полеты авиакомпания начнет 29 марта 2020 года.

Председатель правления аэропорта "Рига" Илона Лице отметила, что жители Латвии получат не только прекрасную возможность открыть для себя столицу Франции с ее культурными и историческими богатствами, но и воспользоваться широкой сетью полетов авиакомпании "Transavia", которая сегодня насчитывает почти 60 направлений.