Пт, 4.10.2019
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В летний сезон из Риги в Париж начнет летать бюджетная авиакомпания "Transavia"

ФОТО: depositphotos.com

В летний сезон услуги перелетов из аэропорта "Рига" начнет предоставлять бюджетная авиакомпания "Transavia", принадлежащая группе "Air France-KLM", сообщила агентству LETA представитель АО "Международный аэропорт "Рига"" Лаура Карните.

Путешественники на самолетах "Transavia" смогут отправляться из Риги в парижский аэропорт Орли дважды в неделю - по средам и субботам.

Полеты авиакомпания начнет 29 марта 2020 года.

Председатель правления аэропорта "Рига" Илона Лице отметила, что жители Латвии получат не только прекрасную возможность открыть для себя столицу Франции с ее культурными и историческими богатствами, но и воспользоваться широкой сетью полетов авиакомпании "Transavia", которая сегодня насчитывает почти 60 направлений.

"Transavia" предлагает перелеты в более чем 100 пунктов назначения из аэропортов Франции (Орли, Нант и Лион) и Нидерландов (Амстердам, Роттердам, Эйндховен и Гронинген). В 2018 году "Transavia" перевезла 15,8 миллиона пассажиров.

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