Люди стали чаще доживать до приезда "скорой": число смертей сократилось на четверть

Она призвала людей сохранять спокойствие в критической ситуации, чтобы дать работникам NMPD как можно более точное представление о том, где и какое несчастье произошло.

NMPD получает более 400 000 звонков в год, часть из которых являются вводящими в заблуждение, рассказала Ципуле.

На вопрос о том, почему за вызов NMPD до сих пор взимается плата, она ответила, что эта практика применяется редко - только в тех случаях, когда очевидно, что вызов был сделан в целью введения в заблуждение. Плата взимается все реже, а целью является ее полное искоренение.

В свою очередь на вопрос о том, как популяризировать использование, например, консультационного телефона семейных врачей, Ципуле ответила, что в первую очередь сами люди должны оценить, в каких случаях звонить, а каких - можно обойтись без этого звонка.

"Бывают случаи, когда человек звонит и спрашивает, что делать, если получен маленький порез, однако реагирование на каждый такой звонок создает потенциальный риск не ответить на экстренный вызов о критическом состоянии", - отмечает Ципуле.

Она добавила, что консультационный телефон семейных врачей был создан для того, чтобы люди могли связаться со специалистом в ситуации, когда врач отсутствует на работе, после окончания его рабочего дня.