В Испании наркоторговцы спасли тонущих полицейских и были арестованы

Кадры с операции задержания наркоторговцев распространила Гражданская гвардия Испании.

Операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков происходила недалеко от Малаги. Во время погони лодка полиции столкнулось с судном наркоторговцев, в результате чего трое гвардейцев оказались в воде.

Экипаж полицейского вертолета, участвовавшего в операции, счел, что это угрожает жизни стражей порядка, поэтому призвал преступников помочь полицейским. Те помогли им, после чего были арестованы по подозрению в наркоторговле.