В Испании наркоторговцы спасли тонущих полицейских и были арестованы

У побережья Испании подозреваемые в перевозке крупной партии наркотиков, за которыми гнались полицейские, были вынуждены прийти на помощь своим преследователям, так как во время погони стражи порядка оказались в воде, сообщает Europa Press.
Кадры с операции задержания наркоторговцев распространила Гражданская гвардия Испании.
Операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков происходила недалеко от Малаги. Во время погони лодка полиции столкнулось с судном наркоторговцев, в результате чего трое гвардейцев оказались в воде.
Экипаж полицейского вертолета, участвовавшего в операции, счел, что это угрожает жизни стражей порядка, поэтому призвал преступников помочь полицейским. Те помогли им, после чего были арестованы по подозрению в наркоторговле.
В результате операции было изъято 80 тюков с гашишем общим весом около трех тонн.