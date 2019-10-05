Сб, 5.10.2019
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В Испании наркоторговцы спасли тонущих полицейских и были арестованы

ФОТО: скриншот видео

У побережья Испании подозреваемые в перевозке крупной партии наркотиков, за которыми гнались полицейские, были вынуждены прийти на помощь своим преследователям, так как во время погони стражи порядка оказались в воде, сообщает Europa Press.

Кадры с операции задержания наркоторговцев распространила Гражданская гвардия Испании.

Операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков происходила недалеко от Малаги. Во время погони лодка полиции столкнулось с судном наркоторговцев, в результате чего трое гвардейцев оказались в воде.

Экипаж полицейского вертолета, участвовавшего в операции, счел, что это угрожает жизни стражей порядка, поэтому призвал преступников помочь полицейским. Те помогли им, после чего были арестованы по подозрению в наркоторговле.

В результате операции было изъято 80 тюков с гашишем общим весом около трех тонн.

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