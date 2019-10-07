Почти как наша опера: самый дорогой дом Испании выставили на продажу

Дорогая вилла находится в городе Марбелье - месте, которое окружает Средиземное море и горы. Несмотря на то, что этот особняк выглядит так, как будто был построен в начале 20-го века, белый дом Марбельи построен относительно недавно - его автор - современный архитектор Хесус дель Валле Карденете, и в 2017 году здание получило архитектурную награду местного значения.

Дом разделен на четыре этажа, в нем оборудованы десять спален, в восьми из которых есть собственная ванная комната. В здании высокие потолки, полы из итальянского мрамора, деревянные стенные панели, самодельные люстры, LED-освещение, теплые полы, особая система безопасности и решения "умного дома".

ФОТО: Marbella/Publicitātes foto

Особый акцент сделан на вход в дом - выдержанный в стиле неоклассицизма вход похож на нашу оперу, но, если переступить порог дома, сюрпризы не заканчиваются. В вестибюле дома оборудована лестница, расположенная по обеим сторонам помещения. Кроме грандиозного входа, здесь есть бюро, склад, два гостевых туалета, кухня персонала, главная кухня, столовая, зал отдыха с двумя каминами, игровая комната, три гостевые спальни и лифт. Нужно добавить, что из каждой жилой зоны и столовой есть отдельные выходы на террасу. В свою очередь во дворе - огромный бассейн.

ФОТО: Marbella/Publicitātes foto