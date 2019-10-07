Почти как наша опера: самый дорогой дом Испании выставили на продажу
Частный дом с десятью спальнями Marbella больше похож на Латвийскую национальную оперу, а не на семейный особняк - это самый дорогой семейный дом в Испании и он уже покорил рынок недвижимости. Белый дом продается за 40 миллионов евро.
Дорогая вилла находится в городе Марбелье - месте, которое окружает Средиземное море и горы. Несмотря на то, что этот особняк выглядит так, как будто был построен в начале 20-го века, белый дом Марбельи построен относительно недавно - его автор - современный архитектор Хесус дель Валле Карденете, и в 2017 году здание получило архитектурную награду местного значения.
Дом разделен на четыре этажа, в нем оборудованы десять спален, в восьми из которых есть собственная ванная комната. В здании высокие потолки, полы из итальянского мрамора, деревянные стенные панели, самодельные люстры, LED-освещение, теплые полы, особая система безопасности и решения "умного дома".
Особый акцент сделан на вход в дом - выдержанный в стиле неоклассицизма вход похож на нашу оперу, но, если переступить порог дома, сюрпризы не заканчиваются. В вестибюле дома оборудована лестница, расположенная по обеим сторонам помещения. Кроме грандиозного входа, здесь есть бюро, склад, два гостевых туалета, кухня персонала, главная кухня, столовая, зал отдыха с двумя каминами, игровая комната, три гостевые спальни и лифт. Нужно добавить, что из каждой жилой зоны и столовой есть отдельные выходы на террасу. В свою очередь во дворе - огромный бассейн.
Наверху оборудованы спальни, залы отдыха, гардеробы и террасы, из которых открывается сказочный вид на Средиземное море. В свою очередь в подвале оборудованы гаражи на восемь машин. Также в подвале находятся кинозал, винный погреб, СПА, бассейн, джакузи, сауна, паровая комната, фитнес-зал, помещение для массажа и ванная. Кроме того, там расположены помещения для обслуживающего персонала - две отдельные ванные комнаты, столовая, прачечная и сервисный зал.