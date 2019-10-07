Джонсон предупредил Евросоюз, что не собирается откладывать Brexit

"ЕС не стоит позволять вовлекать себя в вводящие в заблуждение представления, что Соединенное Королевство останется в ЕС после 31 октября", - заявил в воскресенье Джонсон президенту Франции Эммануэлю Макрону.

Джонсон рассказал, что не будет просить еще раз отложить Brexit, несмотря на принятый парламентом Великобритании закон, устанавливающий, что ему придется снова просить отсрочки Brexit, если он не сможет добиться соглашения с ЕС до конца саммита 17 и 18 октября.

Этот закон "подрывает переговоры, но, если лидеры ЕС надеются, что из-за этого не будет реализован сценарий без соглашения, это станет историческим недоразумением," - приводит слова Джонсона источник высокого ранга на Даунинг-стрит.

"Соединенное королевство выступило с большим, важным предложением, но есть время, чтобы и Еврокомиссия выразила желание пойти на компромисс. Если этого не произойдет, Соединенное Королевство выйдет без соглашения", - добавил источник.

Лидеры ЕС сдержанно отреагировали на последние предложения Лондона.