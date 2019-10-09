По уголовному делу о договорных футбольных матчах задержаны три человека

Как свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LETA информация, среди задержанных - и бывший президент даугавпилсского футбольного клуба "Динабург", пожизненно дисквалифицированный из латвийского футбола Олег Гаврилов, который обвиняется и по другому уголовному процессу в связи с договорными матчами. Судебное заседание по этому процессу запланировано на 23 декабря.

Как сообщил Кюзис, полиция просила дать санкцию на арест главного организатора договорных матчей, однако суд установил для него залог в размере 30 тыс. евро. Кюзис отметил, что полиция оценит происхождение денег.

Начальник Госполиции отметил, что подобные манипуляции невозможны без участия футболистов.

Он призвал всех игроков, которым высказываются подобные предложения, сообщать об этом ответственным органам.

Кюзис также пояснил, что манипуляторы футбольными играми чаще всего находятся не в Латвии или Европе, а в Азии.

В свою очередь глава МВД Сандис Гиргенс указал, что Госполиция, МВД, Латвийская футбольная федерация (LFF) и УЕФА хотят дать ясный сигнал сфере, что манипулирование играми неприемлемо. Он отметил, что начатый уголовный процесс - только первый шаг в борьбе с этой "чумой". Также министр выразил надежду, что к подозреваемым будет применено реальное лишение свободы. "Мы не готовимся с ними няньчиться", - сказал Гиргенс.

Также министр рассказал, что в его распоряжении есть информация о других представителях тотализатора, которые могли быть вовлечены в подобные преступления. Гиргенс отметил, что по этим делам сейчас ведется активная работа.

В свою очередь президент LFF Каспар Горкшс журналистам рассказал, что "манипулирование играми - огромное зло, из-за которого веру в футбол теряют многие фанаты". Он также отметил, что нынешнее футбольное поколение выросло в ситуации, в которой нечестные деньги могут заменить честно заработанное на поле.

Как министр, так и остальные присутствующие многократно акцентировали тесное сотрудничество всех сторон, что привело к задержаниям.

Напомним, Госполиция сообщила о прошлом уголовном деле Гаврилова в октябре 2014 года. Тогда сообщалось, что за манипуляцию с результатами футбольных матчей в целях наживы задержаны восемь человек, в том числе должностные лица клуба и игроки. Позднее появилась информация, что прокуратура попросила начать уголовное преследование двух мужчин 1966 и 1983 годов рождения. Им выдвинуты обвинения в уклонении от уплаты налогов, а также в присвоении в крупных объемах.