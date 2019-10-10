Сейм согласился прервать трудовые отношения с главой NEPLP Кезбере

Трудовые отношения она просила прекратить по собственному желанию с 15 декабря. За прекращение трудовых отношений проголосовали 63 депутата.

В прениях депутат Кришьянис Фелдманс (Новая консервативная партия, НКП) напомнил, что сейчас проходит конкурс на вакантные места в NEPLP, и НКП хотела бы задать кандидатам вопрос о российской пропаганде, которая многие годы распространяется в Латвии через российские каналы. Депутат выразил недовольство работой NEPLP по ограничению российского влияния на латвийскую медиасреду.

Марис Кучинскис (СЗК) выразил Кезбере благодарность за работу: "Ей просто не повезло быть руководителем в такое сложное время".

"Отставка Кезбере - не случайность. Выступление Фелдманса показало, почему профессионалы не могут работать", - заявил депутат "Согласия" Борис Цилевич, имея в виду политическое давление.

Вчера Кезбере выступила на заседании комиссии Сейма по правам человека и общественным делам. Она подчеркнула, что во время работы Сейма этого созыва она испытала беспрецедентное политическое давление, но считает, что ей удалось сбалансировать работу NEPLP после ухода предыдущего руководителя. По мнению Кезбере, было бы неправильно менять весь состав совета, потому что это парализовало бы работу NEPLP.

"Совет работал достаточно профессионально. Мне удалось укрепить секретариат, который является основой работы NEPLP", - сказала Кезбере.