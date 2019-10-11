Лондон: опоздавшим с регистрацией гражданам ЕС грозит депортация

Им придется покинуть территорию государства даже в том случае, если они будут отвечать всем критериям для получения статуса постоянного жителя, заявил министр немецкой газете Die Welt.

Организация the3million, представляющая проживающих в Великобритании граждан стран ЕС, указала, что "это не способ, как относиться к людям".

Министерство внутренних дел сообщило, что заявки на получение статуса постоянного жителя подали 1,8 миллиона человек, а остальным это нужно сделать до декабря 2020 года.

МВД указывает, что у него нет данных о проживающих в Великобритании числе граждан ЕС, но согласно данным the3million, таковых 3,3 миллиона, не считая граждан Ирландии, у которых право на статус постоянного жителя есть уже сейчас.

"Если граждане ЕС до сих пор не зарегистрировались и если у них нет обоснованной причины, чтобы это сделать, то к ним будут применены соответствующие правила иммиграции", - сказал газете Die Welt министр.