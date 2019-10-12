В госуправлении планируют сократить доплаты и поднять уровень месячной зарплаты

Государственная канцелярия подчеркнула, что изменение шкалы месячных окладов в сочетании с сокращением размера доплат является одной из важнейших мер по реформированию системы оплаты труда.

Целью законопроекта является пересмотр действующей политики оплаты труда, за счет внутренней экономии подняв уровень месячной заработной платы в государственном управлении до 80% от медианы заработной платы в частном секторе на аналогичных должностях.

"Планируется, что работники смогут получать месячную зарплату, которая будет точно такой же или чуть выше средней зарплаты на рынке труда", - пояснила Госканцелярия.

Законопроект предлагает выражать рекомендуемый минимальный, средний и обязательный максимальный уровень месячной зарплаты для соответствующей группы месячных окладов в виде коэффициентов по отношению к базовому окладу, рассчитанному на 2020 год в размере 976,46 евро. В то же время планируется предусмотреть 17 групп месячных окладов, каждая из которых будет разделена на три шкалы с рекомендуемой минимальной, средней и обязательной максимальной зарплатой.

Государственная канцелярия пояснила, что "рекомендуемый минимум" означает уровень, ниже которого вознаграждение должностных лиц желательно опускаться не должно. "Срединной точкой" является желаемый уровень месячной зарплаты, который соответствует 80% от средней зарплаты на аналогичных должностях в частном секторе. А "обязательный максимум" является уровнем максимально возможной заработной платы, которую нельзя превышать, за исключением отдельных случаев.

Например, рекомендуемый минимум для первой или самой низкой группы месячных зарплат составляет 430 евро, средняя точка этой группы составляет 574 евро, а обязательный максимум - 746 евро. В свою очередь в высшей, 17-й группе заработных плат рекомендуемый минимум составляет 3463 евро, средняя точка - 4947 евро, а обязательный максимум - 5689 евро.

Что касается доплат, законопроект подразумевает, что общая сумма надбавок не сможет превышать 30% месячной заработной платы. В то же время законопроект предусматривает увеличение годовой премии, выплачиваемой работнику - сумма премии не сможет превышать 100% месячной заработной платы. В настоящее время сумма выплачиваемой раз в год премии не может превышать 75% от зарплаты. Соответственно, в правилах Кабинета министров будет предусмотрено, что работники с оценкой "отлично" смогут получать до 100% месячной зарплаты в качестве годовой премии, с оценкой "очень хорошо" - до 85% от месячной зарплаты, а с оценкой "хорошо" - до 70% от месячной зарплаты.