Министр финансов передал в Сейм бюджетный портфель

В 9:50 министр финансов по традиции отнёс из министерства в Сейм портфель с законопроектом бюджета на следующий год, чтобы передать его на рассмотрение парламента.

Мероприятие, посвященное подаче законопроекта бюджета и сопровождающих его законопроектов, состоялось в Сейме в 10 часов.

В 10:35 в зале подарков Сейма состоялась пресс-брифинг спикера Сейма Инары Мурниеце, председателя комиссии по бюджету и финансам (налогам) Мартиньша Бондарса и министра финансов.

Доставка портфеля с законопроектом бюджета из Министерства финансов в Сейм является традицией, начало которой было положено в 1997 году. В этом году портфель из Минфина в Сейм понесли в 22-й раз. Нынешний министр финансов Янис Рейрс понес портфель с бюджетом уже в четвертый раз.

Как сообщалось ранее, 11 октября на внеочередном заседании Кабинет министров утвердил бюджет 2020 года, который предусматривает поступления консолидированного бюджета в размере 9,89 млрд евро, а расходы - в размере 10 млрд евро.

По сравнению с бюджетом 2019 года поступления увеличены на 717,1 млн евро, расходы - на 610,1 млн евро.

Поступления основного государственного бюджета прогнозируются в размере 6,88 млрд евро, расходы - 7,22 млрд евро. Доходы основного бюджета по сравнению с бюджетом 2019 года вырастут на 400 млн евро или 5,9%, расходы - на 325,2 млн евро.

На проекты, софинансируемые из фондов ЕС и других инструментов иностранной финансовой помощи, предусмотрено увеличение финансирования на 74,8 млн евро.

Поступления в специальный бюджет социального страхования прогнозируются в размере 3,2 млрд евро, расходы - 2,97 млрд евро. По сравнению с планом бюджета 2019 года расходы специального бюджета вырастут на 211,2 млн евро или 7,6%.

80% поступлений от подоходного налога с населения будут поступать в бюджет государства, 20% - в бюджеты самоуправлений. Прогнозируемые поступления в бюджеты самоуправлений составят 1,4 млрд евро.

Чтобы компенсировать негативное фискальное влияние от включения предприятия общественного транспорта "Ригас сатиксме" в бюджет правительства, Госказна в 2020 году из бюджета Рижской думы удержит поступления подоходного налога на сумму 38 млн евро.

Прогноз внутреннего валового продукта (ВВП) в фактических ценах составляет на 2020 год 33,154 млрд евро, допустимый размер бюджетного дефицита - 0,3% от ВВП.