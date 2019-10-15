Выделено полмиллиона евро на проекты интеграции граждан третьих стран

Планируется поддержать проекты на общую сумму 503,697 тыс. евро, для одного проекта предусмотрено не менее 30 тыс. евро. Проекты на 75% будут профинансированы из Фонда убежища, миграции и интеграции и на 25% - из государственного бюджета.