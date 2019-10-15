Выделено полмиллиона евро на проекты интеграции граждан третьих стран

Министерство культуры объявило конкурс проектов по поддержке граждан третьих стран, беженцев и искателей убежища для интеграции в латвийское общество. Об этом сообщается в публикации в официальном издании Latvijas Vestnesis.
Планируется поддержать проекты на общую сумму 503,697 тыс. евро, для одного проекта предусмотрено не менее 30 тыс. евро. Проекты на 75% будут профинансированы из Фонда убежища, миграции и интеграции и на 25% - из государственного бюджета.
Подавать проекты могут учреждения госуправления, юридические лица, представительства международных организаций, работающих в сфере интеграции. Срок подачи заявок - до 8 ноября в отделе управления документами Министерства культуры (ул. Валдемара, 11а) или по электронной почте pasts@km.gov.lv при наличии электронной подписи.