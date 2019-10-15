В Риге мать устроила взбучку ребенку прямо в магазине: дело закончилось полицией

На месте происшествия стражи порядка встретили вызвавшую из свидетельницу - сотрудницу Госполиции, которая вне рабочего времени, заметив агрессивную мать, решила проинформировать о происходящем полицию. После насильственных действий женщина с детьми пошла на расположенную неподалеку остановку транспорта.

Стражи порядка подошли к ней и проинформировали о причинах своего прибытия. Мать детей подтвердила сказанное свидетельницей. Она оправдывала свои действия тем, что ребенок вывел ее из терпения. На вопрос, использует ли она в воспитании телесные наказания, женщина ответила отрицательно.

Мать детей во время разговора выглядела адекватной. Ничто не свидетельствовала, что она могла находиться под влиянием алкоголя или других одурманивающих веществ. Кроме того, было видно, что дети одеты по погоде и в мешках с покупками лежит как еда, так и игрушки.