Квоты на вылов трески на востоке Балтийского моря уменьшены на 92%

В следующем году квота на вылов трески в Балтийском море составит 2000 тонн, при этом будет разрешен только ее прилов.

В западной части Балтийского моря квота на вылов трески составит 3806 тонн, что на 60% меньше, чем в этом году. Еврокомиссия предлагала уменьшить квоту на 68%.

Квота на вылов сельди в Рижском заливе увеличена на 11% до 34 445 тонн, в центральной части Балтийского моря уменьшена на 10% до 153 384 тонн, в западной части - на 65% до 3150 тонн, в Ботническом заливе - на 27% до 65 018 тонн.

Квота на вылов лосося в основном бассейне Балтийского моря уменьшена на 5% до 86 575 тонн, а в Финском заливе оставлена неизменной - 9703 тонны.