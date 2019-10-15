Вт, 15.10.2019
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Строящийся рядом с IKEA торговый центр Sāga назвал первых арендаторов

Sāga строится напротив IKEA

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Как TVNET уже сообщал, на границе Риги и Стопиньского края, напротив IKEA, начато строительство нового торгового центра Sāga. Во вторник, 15 октября, стали известны первые арендаторы - это магазины Būvniecības ABC, Jysk и гипермаркет Rimi.

Юрис Барканс, директор компании VPH Latvia, развивающей торговый центр,  отметил, что стратегическим партнером по привлечению арендаторов выбрана компания Colliers International, которая должна будет привести также и абсолютно новые для Латвии бренды.

Со своей стороны представитель Colliers International Эрик Бергман пообещал, что реализация проекта Sāga обозначит новый виток развития в сегменте торговых центров. 

Отмечается, что генеральный подрядчик строительства - компания UPB, а для разработки архитектонических решений привлечено базирующееся в Лондоне архитектурное бюро TP Bennett.

Строительные работы по возведению Sāga

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Как TVNET сообщал ранее, новый центр будет сдан в эксплуатацию осенью будущего года. Общая площадь торгового центра составит 57 000 квадратных метров.

Как рассказал Юрис Барканс, в торговом центре будут товары для дома с фокусом на интерьер, дизайн и повседневную жизнь, продовольственные магазины, фитнесс-клуб, планируется создание и зоны отдыха с прудом. В торговом центре также будет создана улица концепции Street food с ресторанами и кафе. Запланирован и офисный центр с арендуемой площадью от 200 до 2000 кв. метров.

ФОТО: Publicitātes foto

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