Строящийся рядом с IKEA торговый центр Sāga назвал первых арендаторов

Юрис Барканс, директор компании VPH Latvia, развивающей торговый центр, отметил, что стратегическим партнером по привлечению арендаторов выбрана компания Colliers International, которая должна будет привести также и абсолютно новые для Латвии бренды.

Со своей стороны представитель Colliers International Эрик Бергман пообещал, что реализация проекта Sāga обозначит новый виток развития в сегменте торговых центров.

Отмечается, что генеральный подрядчик строительства - компания UPB, а для разработки архитектонических решений привлечено базирующееся в Лондоне архитектурное бюро TP Bennett.

Строительные работы по возведению Sāga ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Как TVNET сообщал ранее, новый центр будет сдан в эксплуатацию осенью будущего года. Общая площадь торгового центра составит 57 000 квадратных метров.

Как рассказал Юрис Барканс, в торговом центре будут товары для дома с фокусом на интерьер, дизайн и повседневную жизнь, продовольственные магазины, фитнесс-клуб, планируется создание и зоны отдыха с прудом. В торговом центре также будет создана улица концепции Street food с ресторанами и кафе. Запланирован и офисный центр с арендуемой площадью от 200 до 2000 кв. метров.