Ср, 16.10.2019
У тебя на глазах посреди бела дня исчезает ребенок, неважно твой или нет - ты берешь своего [ребенка] за руку и идешь искать. Потому что твой самый большой кошмар происходит у тебя на глазах. Житель Саратова о поисках Лизы Киселевой

Девочку из России назвали самым красивым ребенком в мире
Куколка!

ФОТО: скриншот instagram.com/alina_yakupova_official

Пользователи соцсетей назвали 6-летнюю москвичку Алину Якупову самым красивым ребенком в мире, сообщает Daily Mail.

Как пишет издание, уже в четыре года Алина стала моделью. Девочка снималась для таких журналов, как Instyle и Grazia, а также в рекламных кампаниях Gloria Jeans, Monnalisa Kids и Yudashkin Kids.

На Instagram-аккаунт юной россиянки, который ведет ее мама, в настоящий момент подписаны более 26 тысяч пользователей со всего мира.

"Какая же ты красивая!", "Ты просто маленькая Барби", "Ты самый красивый ребенок в мире", - восхищенно комментируют фото и видео маленькой модели фолловеры.

По словам менеджера Алины Романа Кухара, секрет ее успеха заключается не только в красоте, но и в упорной работе и постоянном саморазвитии.

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