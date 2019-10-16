Девочку из России назвали самым красивым ребенком в мире

Как пишет издание, уже в четыре года Алина стала моделью. Девочка снималась для таких журналов, как Instyle и Grazia, а также в рекламных кампаниях Gloria Jeans, Monnalisa Kids и Yudashkin Kids.

На Instagram-аккаунт юной россиянки, который ведет ее мама, в настоящий момент подписаны более 26 тысяч пользователей со всего мира.

"Какая же ты красивая!", "Ты просто маленькая Барби", "Ты самый красивый ребенок в мире", - восхищенно комментируют фото и видео маленькой модели фолловеры.