СМИ: В России троих американских дипломатов сняли с поезда на въезде в Северодвинск

"Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что происшествие случилось 14 октября в поезде, который следовал из Неноксы в Северодвинск, а после проверки документов все трое были отпущены.

"Интерфакс" со ссылкой на МИД РФ передаёт, что американские дипломаты сообщили Минобороны России, что отправятся в Архангельск, а не в Северодвинск.

Напомним, 8 августа на полигоне под Северодвинском случился взрыв реактивной двигательной установки. В результате происшествия погибли пять сотрудников "Росатома", два представителя Минобороны, а еще несколько человек получили ранения.