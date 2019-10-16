СМИ: В России троих американских дипломатов сняли с поезда на въезде в Северодвинск

В Архангельской области троих сотрудников посольства США сняли с поезда, когда они пытались въехать на режимную территорию без разрешения. Об этом сообщает "Медуза".
"Интерфакс" со ссылкой на источник сообщил, что происшествие случилось 14 октября в поезде, который следовал из Неноксы в Северодвинск, а после проверки документов все трое были отпущены.
"Интерфакс" со ссылкой на МИД РФ передаёт, что американские дипломаты сообщили Минобороны России, что отправятся в Архангельск, а не в Северодвинск.
Напомним, 8 августа на полигоне под Северодвинском случился взрыв реактивной двигательной установки. В результате происшествия погибли пять сотрудников "Росатома", два представителя Минобороны, а еще несколько человек получили ранения.
13 августа глава США Дональд Трамп писал в Twitter, что, согласно информации Вашингтона, данный взрыв имеет отношение к ракете "Скайфолл" (название российской ракеты "Буревестник" по классификации НАТО).