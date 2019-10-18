Полномочия Римшевича скоро истекают. Прозвучали кандидаты на должность президента Банка Латвии

Партии коалиции обсуждают несколько кандидатур в новые президенты БЛ, но пока ни одна из них не заявлена официально. Планируется, что на этот пост может быть предложено до трех кандидатов.

В настоящее время в кулуарах обсуждаются кандидатуры Рубениса и Штейнбуки. По третьему кандидату дискуссии еще продолжаются.

Официально коалиция начнет обсуждение кандидатов в президенты БЛ в ноябре.

Полномочия нынешнего президента БЛ Илмара Римшевича истекают в декабре этого года.