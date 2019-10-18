Полномочия Римшевича скоро истекают. Прозвучали кандидаты на должность президента Банка Латвии

В политических кулуарах в числе возможных кандидатов на должность президента Банка Латвии (БЛ) упоминаются руководитель Swedbank в Латвии Рейнис Рубенис и член совета по фискальной дисциплине, бывшая руководитель представительства Европейской комиссии в Латвии Инна Штейнбука, сообщает Латвийское телевидение.
Партии коалиции обсуждают несколько кандидатур в новые президенты БЛ, но пока ни одна из них не заявлена официально. Планируется, что на этот пост может быть предложено до трех кандидатов.
В настоящее время в кулуарах обсуждаются кандидатуры Рубениса и Штейнбуки. По третьему кандидату дискуссии еще продолжаются.
Официально коалиция начнет обсуждение кандидатов в президенты БЛ в ноябре.
Полномочия нынешнего президента БЛ Илмара Римшевича истекают в декабре этого года.
Газета Latvijas Avīze ранее сообщила, что на неофициальных переговорах по кандидатам в президенты центрального банка упоминаются депутат Европарламента Роберт Зиле (VL-TB/LNNK), член совета БЛ Мартиньш Казакс, бывший председатель Комиссии рынка финансов и капитала Улдис Церпс и старший специалист финансового сектора Всемирного банка Карлис Баузе, который в свое время возглавлял управление монетарной политики БЛ.