Монархи, которые предпочитают жить как простые люди
С одной стороны, в наши дни у многих королевских семей остались лишь декоративные функции, а с другой - их по-прежнему связывают бесконечные правила этикета и традиции. Монаршая жизнь утратила свой блеск и, все больше членов королевских семей предпочитают жить как "простой народ".
Жизнь принцессы или принца, вовсе не такой сладкий мед, каким она может казаться из-за прочитанных в детстве сказок или трансляций королевских свадеб по телевизору. В реальности это нередко значит диктатуру традиций над человеческими жизнями и желаниями, нескончаемые церемониальные обязанности и жизнь "под лупой" без какой-либо реальной власти.
Поэтому неудивительно, что молодое поколение монархов старается выбраться из оков правил и жить как простые люди. И таких не мало, кому кажется это гораздо более заманчивым жизненным путем.
Портал TVNET составил небольшой список представителей мировых королевских семей, который бросают вызов традициям.