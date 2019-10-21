Пн, 21.10.2019
Крича и плача, я пытался встать. Не вышло. Какой-то мужчина вызвал "Скорую". Приехали медики. Врача при виде меня вырвало. Некоторое время они думали, как положить меня на носилки, потому что ноги, за которые меня, возможно, можно было бы поднять, превратились в кровавую кашу. Александр Ронис, посол кампании Latvijas Dzelzceļš "Услышь, увидь, живи"

Монархи, которые предпочитают жить как простые люди
И никакие дворцы и титулы им не нужны

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ФОТО: Reuters/EPA/AP/Scanpix

С одной стороны, в наши дни у многих королевских семей остались лишь декоративные функции, а с другой - их по-прежнему связывают бесконечные правила этикета и традиции. Монаршая жизнь утратила свой блеск и, все больше членов королевских семей предпочитают жить как "простой народ". 

Жизнь принцессы или принца, вовсе не такой сладкий мед, каким она может казаться из-за прочитанных в детстве сказок или трансляций королевских свадеб по телевизору. В реальности это нередко значит диктатуру традиций над человеческими жизнями и желаниями, нескончаемые церемониальные обязанности и жизнь "под лупой" без какой-либо реальной власти. 

Поэтому неудивительно, что молодое поколение монархов старается выбраться из оков правил и жить как простые люди. И таких не мало, кому кажется это гораздо более заманчивым жизненным путем. 

Портал TVNET составил небольшой список представителей мировых королевских семей, который бросают вызов традициям. 

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