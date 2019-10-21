Монархи, которые предпочитают жить как простые люди

Жизнь принцессы или принца, вовсе не такой сладкий мед, каким она может казаться из-за прочитанных в детстве сказок или трансляций королевских свадеб по телевизору. В реальности это нередко значит диктатуру традиций над человеческими жизнями и желаниями, нескончаемые церемониальные обязанности и жизнь "под лупой" без какой-либо реальной власти.