Массовые нападения собак в Таллинне: шестилетний ребенок был госпитализирован

За последние два месяца Муниципальная полиция зафиксировала в Таллинне десяток нападений собак, что для такого короткого периода времени невероятно большая цифра, пишет Rus.Postimees.
"В 19.30 подошел к своему подъезду, возвращаясь с прогулки со своей таксой. Она была на поводке. В тот момент, когда я выбрасывал пакет с фекалиями в мусорный ящик, открылась дверь подъезда и вышли с хозяином два бультерьера на поводке. У одного не было намордника. Все произошло мгновенно и неожиданно — оба бультерьера напали на мою собаку", - рассказывает владелец пострадавшей таксы.
Бультерьер без намордника прокусил кожу и мышцы таксы. Владелец бультерьеров оттащил их от пострадавшей собаки и принес свои извинения. "Я принял извинения, но предупредил, что обращусь в Муниципальную полицию", - говорит хозяин таксы.
Пострадавшей собаке назначили лечение антибиотиками. К счастью, она поправляется. Материальный ущерб выясняется, но моральный ущерб не компенсировать.
В Таллинне за последние несколько месяцев произошло уже несколько нападений собак, производство по одному из них — собака без поводка напала на тропе здоровья на велосипедиста — до сих пор не завершено, поскольку, несмотря на отправленные повестки и обещания, владелец так и не явился. Кроме того, одно нападение закончилось госпитализацией шестилетнего мальчика — он провел в больнице неделю. В этом случае также речь идет о боевой породе собак. К счастью, отец мальчика успел вырвать ребенка из пасти собаки.