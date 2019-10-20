Массовые нападения собак в Таллинне: шестилетний ребенок был госпитализирован

"В 19.30 подошел к своему подъезду, возвращаясь с прогулки со своей таксой. Она была на поводке. В тот момент, когда я выбрасывал пакет с фекалиями в мусорный ящик, открылась дверь подъезда и вышли с хозяином два бультерьера на поводке. У одного не было намордника. Все произошло мгновенно и неожиданно — оба бультерьера напали на мою собаку", - рассказывает владелец пострадавшей таксы.

Бультерьер без намордника прокусил кожу и мышцы таксы. Владелец бультерьеров оттащил их от пострадавшей собаки и принес свои извинения. "Я принял извинения, но предупредил, что обращусь в Муниципальную полицию", - говорит хозяин таксы.

Пострадавшей собаке назначили лечение антибиотиками. К счастью, она поправляется. Материальный ущерб выясняется, но моральный ущерб не компенсировать.