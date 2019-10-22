В Краславе при свете дня мужчина напал с ножом на людей: двое в больнице

Согласно предварительной информации, мужчина 1965 года рождения, проходя мимо торгового объекта, подошел к мужчинам 1963 и 1966 годов рождения, вытащил нож и в течение нескольких секунд нанес удары обоим.

Один из пострадавших убежал с места событий за помощью и вызвал оперативные службы, в свою очередь второй упал на землю, после чего нападавший еще какое-то время продолжал наносить ему телесные повреждения. После нападения возможный виновник покинул место событий.

Стражи порядка незамедлительно начали следственные мероприятия, в свою очередь пострадавших передали в руки медиков.

Спустя несколько часов полицейские нашли и задержали возможного нападавшего. По отношению к нему начат уголовный процесс по факту попытки убийства двух лиц, выясняются мотивы нападавшего.