На улицах Риги ограничат движение: снимают "Бомбу"

Ограничения движения будут в силе до 20 часов 24 октября на правой стороне ул. Алфреда Калниня, на участке от здания на ул. Алфреда Калниня, 8, до ул. Кр. Барона. В свою очередь до 22 часов 24 октября остановка и стоянка будут запрещены на Домской площади.

С 8 до 14 часов сегодняшнего дня транспортные средства не смогут останавливаться и стоять на участке ул. Паласта от ул. Яуниела до ул. Паласта, 5, и в пешеходной зоне площади Гердера. В свою очередь с 9 часов до 12:30 автомашины не смогут останавливаться и стоять на участке ул. Алдару от ул. Смилшу до ул. Маза Трокшню. Также сегодня с 8 часов до 13:30 остановка и стоянка будут запрещены на бульваре Зигфрида Анны Мейровица, напротив здания на бульваре Зигфрида Анны Мейеровица, 8 (со стороны парка).

К тому же сегодня с 8 часов до 13.30 будет ограничено или в случае необходимости перекрыто движение судов по городскому каналу у пешеходного моста Бастионной горки.