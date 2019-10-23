В PNB banka по-прежнему числятся около 200 работников

До сих пор трудовые отношения прекращены примерно с 200 работниками неплатежеспособного PNB banka, сообщил в среду Латвийскому радио администратор неплатежеспособности банка Виго Крастиньш.
Он добавил, что количество работников банка продолжит уменьшаться и за счет увольнений, и за счет уходов по собственному желанию. Тем не менее в процессе неплатежеспособности банку будет требоваться сравнительно много работников - специалисты по борьбе с отмыванием денег, юристы, бухгалтеры, финансовые специалисты и специалисты по ИТ.
"Однозначно, работники нужны, чтобы возвращать активы. Без работников это сделать нельзя", - сказал Крастиньш.
В 2018 году в банке работало около 580 человек.
Как сообщалось, деятельность PNB banka была прекращена 15 августа 2019 года, а 12 сентября банк был признан неплатежеспособным.