В PNB banka по-прежнему числятся около 200 работников

Он добавил, что количество работников банка продолжит уменьшаться и за счет увольнений, и за счет уходов по собственному желанию. Тем не менее в процессе неплатежеспособности банку будет требоваться сравнительно много работников - специалисты по борьбе с отмыванием денег, юристы, бухгалтеры, финансовые специалисты и специалисты по ИТ.