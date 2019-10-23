Депутат Кирштейнс попал в ДТП

Ziņu aģentūra @letanewslv ziņo, ka šī rīta avārijā #Baltezers #Latvija cieta Saeimas deputāts Aleksandrs Kiršteins, kura automašīnā ietriecās motocikls. Deputāts guvis nelielus sasitumus. — BreakingLV (@breakinglv) October 23, 2019

Он рассказал, что сам серьезных травм не получил, у него лишь несколько ушибов, однако автомобиль в ДТП пострадал.

Авария произошла у Балтезерса, где к Таллинскому шоссе присоединяется дорога из Алдери. В утренние часы, когда по Таллинскому шоссе интенсивное движение в Ригу, с упомянутой дороги приходится долго ждать возможность левого поворота в сторону центра, поэтому автоводители часто нарушают правила и совершают маневр левого поворота, не убедившись до конца в его безопасности.

По словам депутата, в его случае авария произошла, когда у Таллинского шоссе мотоцикл обгонял другой автомобиль и врезался в переднее перекрытие машины Кирштейнса.

В Госполиции агентству LETA подтвердили, что сегодня в 8 утра был получен вызов на шоссе A1, где произошло столкновение легкового автомобиля Škoda с мотоциклом. В ДТП пострадал мотоциклист.