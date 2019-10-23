Ср, 23.10.2019
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Депутат Кирштейнс попал в ДТП
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ФОТО: Breaking LV

Депутат Сейма Александр Кирштейнс (VL-TB/LNNK) утром в среду, 23 октября, попал в аварию у Балтезерса, сообщает агентство LETA.

Он рассказал, что сам серьезных травм не получил, у него лишь несколько ушибов, однако автомобиль в ДТП пострадал.

Авария произошла у Балтезерса, где к Таллинскому шоссе присоединяется дорога из Алдери. В утренние часы, когда по Таллинскому шоссе интенсивное движение в Ригу, с упомянутой дороги приходится долго ждать возможность левого поворота в сторону центра, поэтому автоводители часто нарушают правила и совершают маневр левого поворота, не убедившись до конца в его безопасности.

По словам депутата, в его случае авария произошла, когда у Таллинского шоссе мотоцикл обгонял другой автомобиль и врезался в переднее перекрытие машины Кирштейнса.

В Госполиции агентству LETA подтвердили, что сегодня в 8 утра был получен вызов на шоссе A1, где произошло столкновение легкового автомобиля Škoda с мотоциклом. В ДТП пострадал мотоциклист. 

Между тем Кирштейнс добавил, что пока не может дать более обширных комментариев, так как в связи с аварией еще предстоит решить ряд вопросов.

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