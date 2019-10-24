FKTK возглавит Санта Пургайле

За ее кандидатуру проголосовали 55 депутатов, против было отдано четыре голоса, а 21 парламентарий воздержался.

Депутат Гатис Эглитис подчеркнул, что Пургайле оставила о себе очень хорошее впечатление, потому что у нее есть план того, как решить фундаментальные проблемы финансового сектора Латвии.

В свою очередь депутат Инесе Войка заявила, что "Для развития/За!" поддерживает Пургайле с осторожностью, принимая во внимание отсутствие у нее опыта в госуправлении и предыдущую работу в банке Citadele.

Депутат Рейнис Знотиньш заявил, что, по имеющейся у него информации, заявки на конкурс подавали также люди с международным опытом, что оставляет вопросы о том, действительно ли был выбран лучший кандидат.

Вячеслав Домровский подчеркнул наличие конфликта интересов, связанное с работой Пургайле в банке Citadele, а также недавней работой ее родственника в некоем другом банке. На конфликт интересов указала также депутат от оппозиции Линда Лиепиня.

"Не буду оспаривать профессионализм данного кандидата, но присутствует конфликт интересов", - заявил не принадлежащий к партиям депутат Дидзис Шмитс.

Пургайле с 2012 года работала в Citadele banka, сначала в качестве директора по развитию бизнеса, а с 2017 года - директором по обслуживанию корпоративных клиентов. В течение этих семи лет Пургайле являлась также членом правления Citadele banka. С 2017 года она также является сопредседателем кредитного комитета Ассоциации финансовой отрасли. Ранее Пургайле работала в SEB banka, где с 2009 по 2012 год руководила бизнесом частных банкиров в Латвии и странах Балтии, а до этого возглавляла отдел обслуживания малого и среднего бизнеса.

Пургайле имеет степень магистра в области международной экономики и бизнеса. Кроме того, она окончила программу, посвященную развитию навыков управления, в институте Валленберга (Wallenberg Institute) в Швеции. Пургайле отлично владеет английским и русским языками.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что назначение Пургайле главой FKTK завершит один из этапов объявленного правительством "капитального ремонта" финансового сектора.

"Конечно, не все еще сделано, однако у нас будет не только новый закон о FKTK и новые полномочия, но и новый руководитель, который возьмет на себя управление и поможет двигаться вперед", - сказал премьер-министр.

Он подчеркнул, что полностью доверяет конкурсной комиссии, выбравшей Пургайле на должность руководителя FKTK.