В Эстонию прибудут танки нового британского подразделения

В воскресенье на военную базу Тапа в Эстонии прибудет первая партия тяжелой техники нового подразделения Соединенного Королевства, в том числе танки.
В рамках учений Tractable в Тапа в воскресенье прибудет первая партия тяжелой техники из Соединенного Королевства, в том числе 18 танков "Challenger", передает главный штаб Сил обороны Эстонии.
Министр обороны Юри Луйк в воскресенье посетит военный городок Тапа, чтобы поприветствовать прибывших в Эстонию британских военнослужащих и получить обзор хода учений.
В рамках учений в Эстонию будет доставлено около 200 единиц техники и 800 военнослужащих, которые сменят дислоцированный в стране в настоящее время британский контингент боевой группы союзников.