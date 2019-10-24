Чт, 24.10.2019
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В Эстонию прибудут танки нового британского подразделения

Танки британской армии во время учения Iron Spear 2019.

ФОТО: Reuters/ScanPix

В воскресенье на военную базу Тапа в Эстонии прибудет первая партия тяжелой техники нового подразделения Соединенного Королевства, в том числе танки.

В рамках учений Tractable в Тапа в воскресенье прибудет первая партия тяжелой техники из Соединенного Королевства, в том числе 18 танков "Challenger", передает главный штаб Сил обороны Эстонии.

Министр обороны Юри Луйк в воскресенье посетит военный городок Тапа, чтобы поприветствовать прибывших в Эстонию британских военнослужащих и получить обзор хода учений.

В рамках учений в Эстонию будет доставлено около 200 единиц техники и 800 военнослужащих, которые сменят дислоцированный в стране в настоящее время британский контингент боевой группы союзников.

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