В Эстонию прибудут танки нового британского подразделения

В рамках учений Tractable в Тапа в воскресенье прибудет первая партия тяжелой техники из Соединенного Королевства, в том числе 18 танков "Challenger", передает главный штаб Сил обороны Эстонии.

Министр обороны Юри Луйк в воскресенье посетит военный городок Тапа, чтобы поприветствовать прибывших в Эстонию британских военнослужащих и получить обзор хода учений.