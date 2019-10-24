Комиссия по зарплатам медиков создана не будет: Урбанович отозвал свою подпись

Получив информацию об отзыве подписи, президиум Сейма отменил ранее созванное внеочередное заседание парламента.

Депутат Любовь Швецова ("Согласие") сообщила агентству LETA, что внеочередное заседание отменено, поскольку свою подпись отозвал лидер фракции этой партии Янис Урбанович. На вопрос о возможных причинах отзыва Швецова ответила, что это, скорее всего, будет обсуждаться на заседании фракции.

Ранее сообщалось, что за создание комиссии подписались парламентарии из партии "Согласие", Союза "зеленых" и крестьян, а также не принадлежащие к партиям депутаты. Комиссию предполагалось создать на один месяц.

Как сообщил инициатор сбора подписей Ивар Зариньш ("Согласие"), если комиссия будет создана, она намерена получить правовое обоснование решения правительства, почему оно не обеспечило медикам в бюджете 2020 года установленное законом финансирование.

Парламентская комиссия также должна выяснить, не был ли Сейм введен в заблуждение по поводу истинной повестки дня премьер-министра Кришьяниса Кариньша, чтобы он мог избежать присутствия на заседании комиссии Сейма по запросам, где рассматривался вышеупомянутый вопрос, отметил политик.